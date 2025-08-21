W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, uznając ją za "szantaż ze strony większości parlamentarnej i rządu".

Podkreślił, że wielu mieszkańców protestowało przeciwko wiatrakom w pobliżu ich domów.

Prezydent zapewnił, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje sprawę drona, który spadł w Osinach na Lubelszczyźnie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że zawetował tzw. ustawę wiatrakową. - Ta ustawa jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu, nie tylko względem prezydenta RP, ale i względem społeczeństwa - mówił prezydent.

Prezydent zaznaczył, że ustawa ta dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej. - Aby obniżyć ceny energii musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na jej ceny, a więc na ETS. Musimy odchodzić od Zielonego Ładu - podkreślił.

- Próba konstrukcji medialnej i publicznej, że za sprawą wiatraków i odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć ceny energii jest złym założeniem - stwierdził Nawrocki.

Podkreślił, że wielu mieszkańców protestowało przeciwko wiatrakom. - Prezydent Polski będzie zawsze stawał po stronie społecznej - powiedział.

Zamrożenie cen energii. Prezydent podpisał projekt

Karol Nawrocki przekazał, że podpisał projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, "literalnie wyjęty z ustawy, która została zawetowana".

- W tej ustawie, drodzy państwo, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta - powiedział.

- Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych - dodał.

- Zgodnie z deklaracją w ciągu 100 dni przygotujemy projekt ustawy i konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej - przekazał prezydent.

Wcześniej przywódca kraju podkreślił, że "został podpisany cały szereg ustaw, zaproponowanych przez parlament". Łącznie Nawrocki rozpatrzył 22 ustawy.

Wybuch drona w Osinach. Prezydent: BBN monitoruje sprawę

Prezydent odniósł się także do tematu drona, który spadł w Osinach na Lubelszczyźnie.

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje całą sprawę. Będziemy w Kancelarii Prezydenta sprawę wyjaśniać i monitorować w kolejnych dniach i tygodniach - oświadczył Nawrocki. Dodał, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz jest w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Wiatraki dzielą koalicję. Minister energii: Kołodziejczak nie przeczytał ustawy Polsat News Polsat News