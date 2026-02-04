Pierwsze ułaskawienia Karola Nawrockiego. Wiadomo, kogo dotyczyły

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby po rozpatrzeniu ośmiu wniosków.

Ułaskawione osoby to starsza wdowa w złym stanie zdrowia, mężczyzna po wypadku z problemami onkologicznymi oraz mąż opiekujący się chorą żoną.

W każdym przypadku decyzję uzasadniono humanitarnymi względami i pozytywnymi opiniami sądów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego poinformowała, że głowa państwa podjęła decyzję o ułaskawieniu trzech osób. Polityk rozpatrzył łącznie osiem wniosków. W komunikacie nie podano ich personaliów ani dokładnych informacji na ich temat.

Szczegóły w środę ujawnił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

- Pierwsza osoba, ponad 85-letnia schorowana wdowa. Sprzedała mieszkanie, by spłacić zobowiązania i zadośćuczynić za winę. Ze względu na bardzo zły stan zdrowia, podeszły wiek, skruchę i dobre opinie - ułaskawienie z powodów humanitarnych - wyjaśnił Paweł Szefernaker w filmie opublikowanym na portalu X.

Rozwiń

Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Szefernaker zdradził szczegóły

Drugim przypadkiem, jak wyjaśniał współpracownik prezydenta, jest "człowiek po wypadku komunikacyjnym".

- To osoba z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i z poważnymi problemami onkologicznymi, od lat poza konfliktem z prawem. Dziś nie jest w stanie odbyć kary. Ułaskawienie również z przyczyn humanitarnych - mówił polityk.

- Trzeci przypadek: mąż i ojciec, opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem. Osadzenie zrujnowałoby rodzinę - wskazał Szefernaker.

"To zwykli Polacy". Są szczegóły ułaskawień prezydenta Nawrockiego

Jak podkreślił Szefernaker, osoby ułaskawione przez Nawrockiego to "zwykli Polacy w dramatycznych sytuacjach". - We wszystkich przypadkach są pozytywne opinie sądów oraz wyjątkowo trudne okoliczności zdrowotne lub rodzinne - dodał.

- Państwo nie może być słabe wobec silnych i silne wobec słabych, ma być sprawiedliwe. I właśnie po to Polacy wybrali prezydenta Karola Nawrockiego - zakończył polityk.

W jednym z wcześniejszych wywiadów prezydent zasugerował, że jedno z ułaskawień może dotyczyć Adama Borowskiego, byłego opozycjonisty z czasów PRL, który zarzucał Romanowi Giertychowi współpracę z przestępcami.

Według ustaleń Interii wnioski pochodziły jeszcze z czasów prezydentury Andrzeja Dudy i żaden z nich nie dotyczy Adama Borowskiego, byłego opozycjonisty PRL. Nasze źródła w Pałacu wskazują, że taki wniosek formalnie nie wpłynął do Kancelarii Prezydenta.

"Polityczny WF": Klich nie do utrzymania w USA. Co zrobi z nim MSZ? INTERIA.PL