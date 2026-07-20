W skrócie Jeden z nowych sondaży przewiduje, że potencjalna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby zdobyć prawie 7 procent poparcia i wejść do Sejmu.

Koalicja Obywatelska zajmuje najwyższą pozycję w obu przeprowadzonych sondażach.

W badaniu Instytutu Badań Pollster partia Morawieckiego uzyskała 2,33 procent poparcia i nie przekroczyła progu wyborczego.

W tym samym sondażu dodanie partii Morawieckiego spowodowało spadek poparcia dla PiS do 23,8 procent.

W badaniu United Surveys by IBRiS partia Morawieckiego otrzymała 6,9 procent i zdobyłaby 26 mandatów, co uniemożliwiłoby powołanie większościowego rządu bez jej udziału.

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"Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś/oddałabyś głos?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Koalicja Obywatelska otrzymała 32,48 proc. wskazań. Przewaga formacji Donalda Tuska nad drugim Prawem i Sprawiedliwością wynosi ponad 7 pkt proc. PiS uzyskało 25,41 proc.

Podium sondażu zamyka Konfederacja z rezultatem 14,26 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania: Nowa Lewica (7,57 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (7,26 proc.) i Razem (6,06 proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Polska 2050 (3,99 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (2,22 proc.). 0,75 proc. respondentów wybrałoby inną partię.

Jaki wynik dostałaby "partia Morawieckiego"? Nowy sondaż

W badaniu Pollster sprawdzono również wariant ze startem potencjalnego ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Formacja dostałaby 2,33 proc. głosów i nie weszłaby do parlamentu.

Start partii byłego premiera osłabiłby PiS, partia ta mogłaby liczyć wtedy na 23,8 proc. wskazań (o 1,6 pkt proc. mniej niż w pierwszym wariancie). - Widać, że Mateusz Morawiecki i jego ewentualna przyszła partia mogą stać się zagrożeniem dla PiS. Na naszych oczach rozgrywa się dramat PiS i Kaczyńskiego - ocenił w rozmowie z "SE" politolog, prof. Kazimierz Kik.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach od 16 do 17 lipca 2026 roku metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla pełnoletnich obywateli.

Sondaż IBRiS: Potencjalna formacja Morawieckiego wzięłaby udział w podziale mandatów

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski również pojawia się potencjalna formacja Morawieckiego: "Rozwój + Wy". W tym zestawieniu notuje ona wyższy wynik i wchodzi do Sejmu.

Stawce przewodzi KO (29 proc.), PiS ma 18,9 proc. wskazań, a Konfederacja 12 proc. Dalej znajdują się kolejno: Konfederacja Korony Polskiej (10,9 proc.), Nowa Lewica (8,3 proc.) oraz partia Morawieckiego (6,9 proc.).

Reszta uzyskała rezultat poniżej progu wyborczego. PSL dostało 3,8 proc.; Razem 2,5 proc., a Polska 2050 0,6 proc. 7,1 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W oparciu o wyniki przygotowano potencjalny rozkład mandatów w Sejmie. 176 miejsc przypadłoby KO, 108 - PiS, 61 - Konfederacji, 53 - Konfederacji Korony Polskiej, 36 - Nowej Lewicy i 26 formacji Morawieckiego. Co ciekawe, "Rozwój + Wy" stałoby się języczkiem u wagi, tzn. bez tej partii niemożliwe stałoby się powołanie większościowego rządu.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 16-17 lipca 2026 roku. Badanie zrealizowano metodami CATI oraz CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.





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