Pierwsze reakcje po spotkaniu Nawrocki-Tusk. "Przyjmuję z zadowoleniem"

Donald Tusk po zakończeniu spotkania z prezydentem podkreślił, że w jego trakcie zwrócił on uwagę Karola Nawrockiego na "pewne okoliczności dotyczące rozmów o przyszłym pokoju".

- W związku z tym, zarówno w sprawach, gdzie głos ma także prezydent, jak i w tym wszystkim, co robi polski rząd, będziemy starali się z prezydentem Nawrockim kształtować jedną linię całego państwa polskiego - mówił premier.

Tusk po spotkaniu z Nawrockim: Chciałbym, żeby to była wspólna gra

Donald Tusk dodał, że z Karol Nawrocki uzgodnili, iż "ewentualne podpisanie dokumentów, takich jak ten dwudziestopunktowy plan pokojowy, będzie wymagało ratyfikacji".

- Zgodziliśmy się także, że to jest ważny element całej tej procedury, żeby zbudować - nie tylko pomiędzy rządem a prezydentem - szeroki narodowy konsensus wokół spraw bezpieczeństwa - dodał szef rządu.

W trakcie konferencji Donald Tusk zdradził, że rozmawiał z prezydentem także o kwestii przystąpienia Polski do grupy G10. - Chciałbym, żeby to była wspólna gra. (...) I z satysfakcją przyjąłem gotowość prezydenta, żebyśmy tutaj współpracowali również w tej akcji promocyjnej - przekazał.

Premier odniósł się także do kwestii zawetowanych w piątek przez prezydenta ustaw. Donald Tusk zaznaczył, że nie rozumie tej decyzji. - Nie rozumiem tego. Nie będę polemizował - podkreślił.

- Coś pozostało z tego świątecznego nastroju - była bardzo dobra atmosfera tej rozmowy - podsumował premier.

Spotkanie Tusk - Nawrocki. Pierwsza rozmowa od miesięcy

Tuż po rozmowie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim o kulisach spotkania powiedział rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

- Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z pokojem na Ukrainie. Panowie prezydent i premier rozmawiali o warunkach pokoju, ale także współpracy w najistotniejszej dla Rzeczpospolitej kwestii: bezpieczeństwa - przekazał.

Rzecznik podkreślił, że w tym obszarze prezydent i premier mają "podobne, nawet takie samo zdanie, wyrażane zresztą wielokrotnie publicznie".

Spotkanie premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczęło się w piątek około godziny 13.30. Była to pierwsza bezpośrednia rozmowa obu polityków od połowy września.

Bezpośrednia rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z premierem wyniknęła z potrzeby ustalenia stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Spotkanie po raz pierwszy zostało zapowiedziane po zakończeniu wtorkowego spotkania Koalicji Chętnych.

Tusk stwierdził wtedy, że chce porozmawiać z prezydentem "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".

