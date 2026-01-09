Pierwsze reakcje po spotkaniu Nawrocki-Tusk. "Przyjmuję z zadowoleniem"
- Z zadowoleniem przyjmuję deklarację prezydenta, że w tych sprawach jest tego samego zdania - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Szef rządu wypowiedział się kilkadziesiąt minut po zakończeniu pierwszego od miesięcy spotkania z Karolem Nawrockim. - Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z pokojem na Ukrainie - mówił rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
Więcej informacji wkrótce...
Donald Tusk po zakończeniu spotkania z prezydentem podkreślił, że w jego trakcie zwrócił on uwagę Karola Nawrockiego na "pewne okoliczności dotyczące rozmów o przyszłym pokoju".
- W związku z tym, zarówno w sprawach, gdzie głos ma także prezydent, jak i w tym wszystkim, co robi polski rząd, będziemy starali się z prezydentem Nawrockim kształtować jedną linię całego państwa polskiego - mówił premier.
Tusk po spotkaniu z Nawrockim: Chciałbym, żeby to była wspólna gra
Donald Tusk dodał, że z Karol Nawrocki uzgodnili, iż "ewentualne podpisanie dokumentów, takich jak ten dwudziestopunktowy plan pokojowy, będzie wymagało ratyfikacji".
- Zgodziliśmy się także, że to jest ważny element całej tej procedury, żeby zbudować - nie tylko pomiędzy rządem a prezydentem - szeroki narodowy konsensus wokół spraw bezpieczeństwa - dodał szef rządu.
W trakcie konferencji Donald Tusk zdradził, że rozmawiał z prezydentem także o kwestii przystąpienia Polski do grupy G10. - Chciałbym, żeby to była wspólna gra. (...) I z satysfakcją przyjąłem gotowość prezydenta, żebyśmy tutaj współpracowali również w tej akcji promocyjnej - przekazał.
Premier odniósł się także do kwestii zawetowanych w piątek przez prezydenta ustaw. Donald Tusk zaznaczył, że nie rozumie tej decyzji. - Nie rozumiem tego. Nie będę polemizował - podkreślił.
- Coś pozostało z tego świątecznego nastroju - była bardzo dobra atmosfera tej rozmowy - podsumował premier.
Spotkanie Tusk - Nawrocki. Pierwsza rozmowa od miesięcy
Tuż po rozmowie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim o kulisach spotkania powiedział rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
- Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z pokojem na Ukrainie. Panowie prezydent i premier rozmawiali o warunkach pokoju, ale także współpracy w najistotniejszej dla Rzeczpospolitej kwestii: bezpieczeństwa - przekazał.
Rzecznik podkreślił, że w tym obszarze prezydent i premier mają "podobne, nawet takie samo zdanie, wyrażane zresztą wielokrotnie publicznie".
Spotkanie premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczęło się w piątek około godziny 13.30. Była to pierwsza bezpośrednia rozmowa obu polityków od połowy września.
Bezpośrednia rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z premierem wyniknęła z potrzeby ustalenia stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Spotkanie po raz pierwszy zostało zapowiedziane po zakończeniu wtorkowego spotkania Koalicji Chętnych.
Tusk stwierdził wtedy, że chce porozmawiać z prezydentem "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".