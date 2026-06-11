W skrócie Dariusz Rudolf Zawistowski został wybrany na stanowisko przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pełniąc tę funkcję po raz drugi.

Za jego kandydaturą zagłosowało 18 członków KRS, podczas gdy trzy osoby były przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu.

I Prezes Sądu Najwyższego podkreślił, że nowa KRS musi uzupełnić około tysiąca wakatów w sądach powszechnych oraz 34 etaty w Sądzie Najwyższym.

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Za wyborem Dariusza Rudolfa Zawistowskiego na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa zagłosowało 18 członków KRS. Przeciwko jego kandydaturze były trzy osoby, a dwie wstrzymały się od głosu. Nowy przewodniczący zarządził przerwę w obradach do godziny 14.30.

Zawistowski już w przeszłości pełnił funkcję przewodniczącego KRS w latach 2015-2018. Zrezygnował ze swojej funkcji w dniu poprzedzającym wejście w życie przepisów nowelizacji ustawy o KRS.

Nowy przewodniczący KRS pełnił również w latach 2016-2021 funkcję Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Prezes SN o KRS. "Jestem umiarkowanym optymistą"

Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zostało zwołane przez I Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. W środę w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News wyraził nadzieję, że wybór nowego przewodniczącego KRS będzie początkiem wychodzenia z kryzysu w sądownictwie.

- Mam taką nadzieję. Jestem umiarkowanym optymistą. Gdybym nie był, nie podjąłbym się zadania kierowania Sądem Najwyższym - powiedział.

Kapiński zaznaczył, że nie ma podstaw, by kwestionować wybór 15 sędziów-członków KRS, ponieważ zostali oni wybrani na podstawie tej samej ustawy i w tym samym trybie, czyli przez Sejm.

Jednocześnie prezes SN powiedział, że przed nową KRS stoi zadanie związane z uzupełnieniem wakatów w sądach powszechnych, gdzie wolnych jest ok. tysiąca etatów, czyli 10 proc. Stwierdził również, że braki kadrowe dotyczą również samego Sądu Najwyższego, gdzie wolnych są 34 etaty, z czego 15 w Izbie Cywilnej.





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