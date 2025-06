Joanna Mucha złożyła rezygnację z funkcji wiceministra edukacji narodowej. Jak potwierdził polsatnews.pl rzecznik rządu Adam Szłapka , dymisja wpłynęła już na biurko Donalda Tuska . Podczas konferencji głos w sprawie zabrał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski . Polityk nawiązał m.in. do głośnej reakcji Muchy na wynik wyborów prezydenckich , które jej zdaniem były "kroniką zapowiedzianej porażki".

- W rządzie jest zawsze miejsce na to, żebyśmy rozmawiali o sprawniejszej pracy, o tym jak chcemy budować wspólną odpowiedzialność za rządzenie, co można usprawnić i zmienić. Jednak najlepiej dyskutować o tym w gronie ministrów i minister podczas posiedzenia rady ministrów albo komitetów, które tę pracę usprawniają - powiedział Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do głośnego wpisu Joanny Muchy po wyborach prezydenckich.