Pierwsze oznaki zmian w pogodzie. Przynosi je Oldenburgia

Ciemne chmury zbierają się nad Polską, jednak pogoda nie będzie najgorsza. Chociaż w wielu miejscach popada słaby deszcz, burze tym razem ominą nasz kraj. Wyż Oldenburgia zacznie zmieniać pogodę w naszej części Europy. Na większą poprawę będziemy musieli poczekać do weekendu.

W większości Polski będzie pochmurnie, popada również słaby deszcz Nad Bałtykiem powieje też silniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55 km/h
W większości Polski będzie pochmurnie, popada również słaby deszcz Nad Bałtykiem powieje też silniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55 km/hDominik Sadowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Przez większość tygodnia towarzyszyły nam deszcze i burze. Choć w czwartek w wielu miejscach wciąż będzie pochmurnie i może pokropić słaby deszcz, aura wyraźnie złagodnieje. To pierwsze oznaki zdecydowanej poprawy pogody, która nastąpi w weekend - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dużo chmur, trochę deszczu, zero alertów

Stopniowa poprawa warunków to zasługa rozległego wyżu Oldenburgia, który umiejscowił się na południu Europy, wpływając również na pogodę u nas. Czwartek nie będzie jednak idealny, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam chmur będzie najwięcej, choć po południu zaczną się one rozpraszać.

Początek dnia lepszy będzie na wschodzie - tam rano będzie przeważnie pogodnie, jednak z czasem zachmurzenie wzrośnie.

W wielu miejscach może przelotnie popadać słaby deszcz. Lepiej będzie na południowym wschodzie, gdzie powinno być sucho przez cały dzień.

Synoptycy nie wydali żadnych alertów meteorologicznych.

W weekend eksperci z IMGW spodziewają się bardzo wyraźnego ocieplenia. Możliwe że lokalnie w sobotę i niedzielę temperatury zbliżą się do progu upału. Będą to słoneczne i suche dni.

    Pogoda obojętna, na północy nieprzyjemne podmuchy

    Dzień będzie dość chłodny, zwłaszcza na północy i na terenach podgórskich, gdzie będzie do 16 stopni Celsjusza. W centrum będzie około 18 stopni, a najcieplej na krańcach zachodnich i na południowym wschodzie Polski: do 20-21 stopni.

    Mapa Polski z naniesionymi wartościami temperatury powietrza na wysokości 2 metrów, pokazująca rozkład termiczny kraju w stopniach Celsjusza w godzinach południowych, z wyraźnie zarysowanymi strefami cieplejszymi na południowym zachodzie i chłodniejszy...
    Choć w czwartek pogoda będzie spokojniejsza, wciąż będzie dość chłodno - maksymalnie do 20-21 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

    W większości kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak na Wybrzeżu wystąpią silniejsze podmuchy, dochodzące do 55 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr może w porywach osiągać do 80 km/h.

    Mapa pogodowa Polski z podziałem na regiony oznaczone kolorami, informująca o korzystnych i niekorzystnych warunkach biometeorologicznych, wraz z legendą opisującą znaczenie kolorów i symboli.
    Z powodu silnego wiatru nad morzem przez cały dzień będą panowały niekorzystne warunkiIMGWmateriał zewnętrzny

    Z powodu silnego wiatru nad morzem w tych rejonach od rana do wieczora pogoda będzie niekorzystna, jednak w pozostałych miejscach warunki przeważnie będą obojętne. Najlepiej będzie w centrum i na południowym wschodzie, gdzie dzięki większej ilości słońca pogoda przejściowo będzie korzystna.

