Pierwsze orędzie Karola Nawrockiego. "Wybaczam to, co się działo"

- Wybaczam to, co działo się w czasie wyborów - powiedział Karol Nawrocki w swoim pierwszym orędziu tuż po zaprzysiężeniu. Prezydent zapowiedział, że zamierza być głosem tych, którzy chcą "Polski normalnej, Polski przywiązanej do swoich wartości". Ocenił również, że w Polsce nie ma obecnie praworządności. - Czuje się zobowiązany, panie premierze (...) mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego - powiedział do Donalda Tuska, zapraszając na posiedzenie Rady Gabinetowej.