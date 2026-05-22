Pierwsze myśliwce F-35 w Polsce. "Zmienią oblicze sił zbrojnych"

W skrócie Pierwsze myśliwce F-35 przyleciały ze Stanów Zjednoczonych do Polski i wylądowały w bazie lotniczej w Łasku.

Maszyny F-35 uznawane są za najnowocześniejsze samoloty bojowe używane obecnie w NATO i stanowią kluczowy element dla Sił Zbrojnych RP.

F-35 w bazie w Łasku to pierwsze tego typu myśliwce na wschodniej flance NATO, a oficjalne powitanie zaplanowano na 12 czerwca.

Zamówione przez polskie Siły Zbrojne F-35 wylądowały w piątek wieczorem na terenie bazy lotniczej w Łasku. "Witajcie w Polsce!" - napisał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak - Kamysz. "Nowi strażnicy polskiego nieba!" - dodał.

Swój wpis wicepremier uzupełnił nagraniem, na którym widać nowo przybyłe samoloty w powietrzu wraz z będącymi wcześniej na wyposażeniu polskiej armii F-16.

F-35 wylądowały w Polsce. "Najnowocześniejszy myśliwiec na świecie"

"Historia dzieje się na naszych oczach - pierwsze polskie F-35 lądują w bazie Sił Powietrznych w Łasku!" - napisano z kolei na profilu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na zamieszczonych zdjęciach z płyty lotniska widać m.in. Kosiniaka-Kamysza i wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka.

- To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska. Od wielu lat specjaliści, żołnierze, cała administracja pracowali nad tym, żeby ten dzień był możliwy - mówił w Łasku wicepremier.

Polityk podziękował polskim lotnikom i wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu F-35 - łącznie z poprzednim rządem i Pałacem Prezydenckim, reprezentowanym w bazie lotniczej przez Pawła Szefernakera.

- To jest ważne, że wspólnie budujemy bezpieczeństwo i za tą obecność bardzo dziękuję, bo to pokazuje, że ten wspólny mianownik, Polska bezpieczna, Polska silna, Polska odważna, Polska najpiękniejsza jest autentycznie możliwy - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

USA - Polska. "Polska absolutnym liderem współpracy transatlantyckiej"

Szef MON podkreślił następnie, że seria inwestycji w amerykański sprzęt świadczy o sile współpracy transatlantyckiej, której Polska "jest absolutnym liderem". Świadczyć ma o tym także zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.

- To wszystko buduje nową architekturę bezpieczeństwa, która dla naszego rządu jest dzisiaj absolutnym priorytetem (...). Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj w najbliższych tygodniach - zapowiedział wicepremier.

F-35 w bazie lotniczej w Łasku.

Głos zabrał następnie szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, który podkreślił, że polskie bezpieczeństwo jest priorytetem Karola Nawrockiego. - Najlepsi na świecie piloci otrzymują dzisiaj najlepszy na świecie sprzęt - powiedział, dziękując wojskowym i byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi, który podpisał umowę o zakupie myśliwców.

- Dobra relacja prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego pozwala na budowanie sojuszu w ramach NATO, ale także bezpośrednich relacji polsko-amerykańskich (...). Prezydent będzie wspierał rząd w działaniach, które będą rozwijać polską armię - zadeklarował.

F-35 w Polsce. To jedne z najważniejszych samolotów bojowych w NATO

Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe F-35, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Tego typu nowoczesne samoloty obecnie stają się jednym z najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w NATO.

O szczegółach przylotu nowych samolotów wielozadaniowych Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek rano. - F-35 wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych. Nie tylko sił powietrznych - powiedział wicepremier.

Polityk zapowiedział też, że oficjalne, uroczyste powitanie nowych samolotów w Siłach Zbrojnych RP zaplanowane jest na 12 czerwca.

Amerykańskie myśliwce w bazie w Łasku. Pierwsze na wschodniej flance NATO

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że są to pierwsze samoloty F-35 na wschodniej flance NATO. - To pokazuje jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje - podkreślił szef MON.

- Będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie. Pierwszym F-35 w tej części świata! - mówił z kolei Cezary Tomczyk, informując o rozpoczęciu lotu myśliwców.

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Setki takich myśliwców posiadają USA.

W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch i Danii. Spośród państw wschodniej flanki zamówiły je też Finlandia, Czechy i Rumunia. Tego typu myśliwce brały już udział w wielu misjach w regionie np. podczas NATO Baltic Air Policing.





