W skrócie Andrzej Poczobut przekroczył granicę polsko-białoruską po ponad pięciu latach więzienia w ramach wymiany więźniów "pięciu za pięciu".

Minister Tomasz Siemoniak poinformował, że operacja uwolnienia przebiegła z nadzwyczajnym profesjonalizmem oraz podziękował polskim służbom specjalnym zaangażowanym w operację.

Podziękowania skierował również do Bartosza Wielińskiego za wsparcie i udział w identyfikacji, oraz do Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Mołdawii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wszystko poszło perfekcyjnie. Możemy być absolutnie dumni z naszych służb specjalnych oraz kompetencji i zaangażowania funkcjonariuszy! Dziękujemy za służbę Polsce!" - przekazał minister Tomasz Siemoniak we wpisie zamieszczonym w środę rano na platformie X.

Polityk dołączył fotografię ukazującą przejście Andrzeja Poczobuta przez granicę, którego identyfikował dziennikarz Bartosz Wieliński.

Rozwiń

Andrzej Poczobut uwolniony. Relacja z granicy polsko-białoruskiej

We wtorek granicę polsko-białoruską przekroczył Andrzej Poczobut - dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Mężczyzna opuścił więzienie po ponad pięciu latach. Wymiana więźniów odbyła się na zasadzie "pięciu za pięciu".

Poczobuta przywitał na granicy premier Donald Tusk, jednak wcześniej mężczyzna przeszedł identyfikację. Całą operację "z nadzwyczajnym profesjonalizmem", jak napisał Siemoniak, zaplanowali i przeprowadzili funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Przejście Poczobuta przez granicę. "Krytyczne znaczenie"

"Podobna sytuacja powtórzyła się jeszcze cztery razy z kolejnymi uwolnionymi. Takie same czynności wykonywała też druga strona" - przekazał Tomasz Siemoniak, odnosząc się do momentu identyfikacji Poczobuta.

W ocenie ministra wymiana przebiegła zgodnie ze wszystkimi wcześniejszymi drobiazgowymi ustaleniami. "Krytyczne znaczenie miało także oczywiście utrzymanie tego wielkiego i skomplikowanego przedsięwzięcia w absolutnej tajemnicy" - wskazał.

Bartosz Wieliński przy wymianie więźniów. "Wielkie podziękowanie"

We wcześniejszym wpisie Tomasz Siemoniak skierował podziękowania w stronę Bartosza Wielińskiego.

"Za niezłomne wieloletnie wsparcie dla Andrzeja Poczobuta i za dzisiejsze kluczowe zaangażowanie w czasie wymiany na granicy polsko-białoruskiej" - podkreślił minister.

Zamieścił również zdjęcie dokumentujące "pierwsze kroki Andrzeja Poczobuta na wolności", któremu towarzyszył dziennikarz.

Rozwiń

Wśród wtorkowych podziękowań znalazły się również te skierowane przez ministra do Stanów Zjednoczonych, bez których, jak napisał, "ta wymiana nie byłaby możliwa".

"Składam wyrazy wdzięczności prezydentowi oraz znakomitym zespołom ze służb USA i Departamentu Stanu" - napisał Siemoniak, dziękując także partnerom rumuńskim oraz mołdawskim.

