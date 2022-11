W sobotę ujemne temperatury wskażą termometry niemal w całym kraju, na Pomorzu Zachodnim może intensywnie padać śnieg. Jak powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, w nocy w Kotlinie Jeleniogórskiej i innych kotlinach temperatura spadnie do minus 12 st. C.

Przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniem ostrzegł Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia w tej sprawie mają obowiązywać od sobotniego poranka lub okolic południa do północy w niedzielę. Śnieg pojawił się w piątek w wielu regionach Polski. Są jednak miejsca, w których biały puch utrzyma się dłużej. Mocniej sypnie w północno-zachodniej części Polski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przyrostu pokrywy śnieżnej IMGW wydał dla pięciu województw: zachodniopomorskie (w całości), pomorskiego (poza powiatami wschodnimi), kujawsko-pomorskiego (powiaty północno-zachodnie), zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, (powiaty północne), lubuskiego (powiaty północne).

Pogoda na sobotę 19 listopada 2022 r.

Jak informuje IMGW, Europa północno-wschodnia oraz krańce południowo-zachodnie i północno-wschodnie są pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z ośrodkami w rejonie Islandii, na Bałtykiem, Krymem oraz Włochami wraz z układami frontów atmosferycznych.

Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, w ciągu dnia nad północno-zachodnią częścią kraju utworzy się płytki ośrodek niżowy. Południowa Polska pozostaje w strefie frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Ukrainy. Napływa powietrze pochodzenia arktycznego.

Prognoza. Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Sobota zapowiada się pogodnie, choć mogą pojawiać się chmury, szczególnie na Pomorzu, bo tam miejscami, zwłaszcza w jego zachodniej części, intensywnie będzie padać śnieg - przekazał Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

"Miejscami tego śniegu może spaść do 5-6 cm. To będą przelotne opady, wystąpią na niewielkich obszarach. Chmury będą się nasuwać znad Bałtyku, więc im głębiej w ląd tym prawdopodobieństwo tego najbardziej intensywnego śniegu będzie mniejsze" - powiedział synoptyk.

Śnieg, który spadnie, raczej się nie stopi, bo w całej Polsce będą temperatury ujemne. Przydadzą się czapki i rękawiczki, bo w najcieplejszym momencie dnia na wschodzie i w górach temperatura wyniesie od minus 5 do minus 4 stopni Celsjusza. W centrum będzie ok. minus 2 stopni, 0 stopni wskażą termometry na zachodzie. Najcieplej będzie w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, od 1 do 3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół zmienny, na Pomorzu z kierunku południowo-zachodniego.

Temperatura maksymalna około -4 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około -2 st. C w centrum i około 1 st. C na krańcach zachodnich oraz nad morzem. Wysoko w Tatrach może wiać dość silny wiatr, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na niedzielę 20 listopada 2022 r.

Noc z soboty na niedzielę znów ma być mroźna, z najniższymi wartościami temperatury tej jesieni i z opadami śniegu w północnej połowie Polski. Jak przekazał synoptyk IMGW, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu, północnej części Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej będzie okresami wzrastać do dużego. Miejscami w tej części Polski będzie padał śnieg. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to 3-5 cm.

Temperatura minimalna od -10 st. C na północnym wschodzie, około -7 st. C w centrum i na południu do około -2 st. C na północnym zachodzie. W kotlinach górskich mróz do -12 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w Tatrach wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie a po południu również na krańcach południowych duże i tam okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna około -4 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum do 1 st. C, 2 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h.

W Kotlinie Jeleniogórskiej i w innych kotlinach temperatura spadnie do minus 10-12 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie spodziewanych jest ok. minus 10 stopni. "W centrum te wartości temperatury minimalnej to od minus 7 do minus 5 stopni Celsjusza. Podobnie na południu kraju. Na zachodzie termometry wskażą od minus 4 do minus 2. Nad samym morzem będzie najcieplej, od minus 2 stopni do 0" - podał Ogrodnik. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.

Jaka pogoda w Warszawie?

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie rosło.