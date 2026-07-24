Spis treści: Pierwsze wypłaty 300 plus trafiły na konta rodziców Komu przysługuje 300 plus w 2026 roku? Na co można przeznaczyć pieniądze? Jak złożyć wniosek o 300 plus? Do kiedy trzeba złożyć wniosek o Dobry Start? Świadczenie Dobry Start dla cudzoziemców W ubiegłym roku wypłaty przekroczyły 1,4 mld zł

Nabór wniosków o świadczenie Dobry Start rozpoczął się 1 lipca 2026 roku. Pierwsze dane pokazują, że rodzice nie czekają z formalnościami do końca wakacji.

Pierwsze wypłaty 300 plus trafiły na konta rodziców

W ciągu nieco ponad dwóch tygodni do ZUS wpłynęło prawie 1,4 mln formularzy dotyczących ponad 2 mln uczniów.

Zakład rozpoczął już przekazywanie pieniędzy, a do tej pory wypłacono łącznie niemal 173 mln zł. Ponieważ świadczenie wynosi 300 zł na dziecko, wypłacona dotychczas kwota odpowiada wsparciu dla około 577 tys. uczniów.

Najwięcej dzieci zgłoszono w województwie mazowieckim - prawie 284 tys. Kolejne miejsca zajmuje województwo śląskie (239 tys. dzieci) oraz województwo wielkopolskie (210 tys. dzieci).

Najmniej zgłoszeń odnotowano w województwie opolskim, gdzie wnioski objęły ponad 48 tys. dzieci.

Liczba wniosków i wartość wypłat będą rosły w kolejnych tygodniach, ponieważ rodzice mogą ubiegać się o pieniądze aż do 30 listopada.

Komu przysługuje 300 plus w 2026 roku?

Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole:

do ukończenia 20. roku życia,

do ukończenia 24. roku życia, jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność.

Wiek ustalany jest rocznikowo. Oznacza to, że świadczenie mogą otrzymać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, którzy ukończyli 20 lat - albo 24 lata w przypadku niepełnosprawności - jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Program obejmuje m.in. uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych i policealnych. Pieniądze nie przysługują natomiast dzieciom uczęszczającym do przedszkola ani realizującym roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. zerówkę. Świadczenia nie otrzymają również studenci.

W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zarobki rodziców, liczba dzieci w rodzinie oraz sytuacja zawodowa nie wpływają na prawo do świadczenia. Na każde uprawnione dziecko można otrzymać 300 zł.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Świadczenie ma pomóc w przygotowaniu ucznia do nowego roku szkolnego. Rodzice mogą przeznaczyć je m.in. na zakup podręczników, zeszytów, plecaka, przyborów, stroju sportowego czy sprzętu komputerowego potrzebnego do nauki.

ZUS nie wymaga przedstawiania faktur ani paragonów dokumentujących wydatki. Po przyznaniu świadczenia pieniądze trafiają bezpośrednio na konto podane we wniosku.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Nie można złożyć papierowego formularza w placówce ZUS ani otrzymać świadczenia w gotówce.

Rodzice i opiekunowie mają do wyboru cztery kanały:

aplikację mobilną mZUS,

portal PUE/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Przed wysłaniem formularza warto sprawdzić numer PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego. Błędne lub niepełne informacje mogą spowodować konieczność uzupełnienia wniosku i opóźnić wypłatę.

Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana elektronicznie. Jeżeli ZUS będzie potrzebował dodatkowych dokumentów albo wyjaśnień, wiadomość pojawi się na profilu wnioskodawcy.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o Dobry Start?

Wnioski na rok szkolny 2026/2027 można przesyłać od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. Data złożenia formularza ma wpływ na termin wypłaty.

Jeżeli wniosek trafi do ZUS w lipcu lub sierpniu, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września. W przypadku formularzy wysłanych we wrześniu, październiku lub listopadzie wypłata powinna nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Po 30 listopada możliwość ubiegania się o świadczenie jest bardzo ograniczona. Wyjątek może dotyczyć m.in. sytuacji, w której dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma po tym terminie orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start dla cudzoziemców

O 300 plus mogą ubiegać się także cudzoziemcy mieszkający z dziećmi w Polsce. W przypadku osób spoza Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywateli Ukrainy posiadających status UKR, trzeba wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Od tej zasady przewidziano wyjątki. Warunek aktywności zawodowej nie dotyczy m.in. wniosku składanego na dziecko będące obywatelem Polski, dziecko z niepełnosprawnością oraz niektórych osób objętych pieczą lub programem usamodzielniania.

Cudzoziemcy muszą podać we wniosku dodatkowe informacje dotyczące legalnego pobytu oraz dokumentów związanych z przekroczeniem granicy. W przypadku obywateli Ukrainy świadczenie jest powiązane z nauką dziecka w placówce należącej do polskiego systemu oświaty.

W ubiegłym roku wypłaty przekroczyły 1,4 mld zł

Skala programu będzie znacznie większa. W poprzedniej edycji rodzice i opiekunowie złożyli ponad 3,3 mln wniosków na niemal 4,9 mln dzieci. Łączna wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,4 mld zł.

Tegoroczne ponad 2 mln zgłoszonych dzieci oznacza, że już do 17 lipca wnioski objęły ponad 40 proc. liczby uczniów zgłoszonych w całej poprzedniej edycji. Rodzice, którzy jeszcze nie przesłali formularza, nadal mają czas. Złożenie go przed końcem sierpnia daje gwarancję wypłaty najpóźniej do 30 września.





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