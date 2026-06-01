Spełniają się poranne prognozy zapowiadające burze w poniedziałek. W okolicach południa zanotowano pierwsze wyładowania atmosferyczne, teraz pojawiają się kolejne - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pierwsze burze już słychać. Będą kolejne

Na północno-zachodnim Mazowszu rozwijają się pierwsze burze. Chociaż w ich obrębie nie ma zbyt wielu wyładowań atmosferycznych, lokalnie intensywnie pada deszcz: w ciągu godziny może spaść do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Ponieważ te burze są stacjonarne lub przemieszczają się bardzo powoli, suma opadów może być wyższa.

"Komórki te mają charakter stacjonarny, co może sprzyjać punktowo nieco większym sumom opadów" - napisali eksperci Instytutu.

Na szczęście pomimo burz na Mazowszu jak dotąd "nie są notowane żadne istotne porywy wiatru" - czytamy w komunikacie IMGW.

Z kolei "w rejonie Tarczyna znajduje się niemal stacjonarna burza o cechach superkomórki" - czytamy na profilu Sieć Obserwatorów Burz na Facebooku. Autorzy wpisu ostrzegają, że ta burza może generować silne opady deszczu, co może grozić lokalnymi zalaniami lub podtopieniami.

Burzowo zrobiło się również na północy. W rejonie Warmii, Mazur i Kujaw stopniowo rozwijają się liczne komórki burzowe. Pojawiają się wyładowania i deszcz. Te burze również poruszają się bardzo powoli, więc suma opadów może sięgać około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz deszczu może lokalnie spaść grad.

Spokojniej na południu, ale nie wszędzie. Są rejony bez grzmotów

Lepiej jest na południu Polski, gdzie od strony Czech i Słowacji nadciąga ciepły front atmosferyczny. W tej części kraju pada deszcz, który w rejonie Bielska-Białej osiąga wydajność na poziomie około 10 litrów na godzinę.

Na południowym wschodzie nie ma burz, za to miejscami grzmi na Opolszczyźnie. Notuje się tam opady o natężeniu 3-5 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 10 minut, możliwe że łączna suma opadów sięgnie 10-15 litrów. Miejscami może spaść drobny grad. Ta strefa burz będzie się stopniowo przemieszczać na zachód i południowy zachód.

Burz wkrótce będzie więcej: należy się ich spodziewać do wieczora. Według wcześniejszych prognoz mogą się one tworzyć do godz. 18:00, choć w wielu miejscach ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać do godz. 19:00.

