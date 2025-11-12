Gdyby druga tura wyborów prezydenckich, z tymi samymi kandydatami, odbyła się teraz - ponownie zwyciężyłby je Karol Nawrocki - wynika z sondażu Opinia24 dla tygodnika "Polityka".

Karol Nawrocki po 100 dniach prezydentury. Nowy sondaż

Na pytanie: "Gdyby to dzisiaj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, to na kogo by Pan/Pani zagłosował/a", 40 proc. badanych odparło, że na Karola Nawrockiego, a 30 proc. na Rafała Trzaskowskiego. 19 proc. badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach, a 11 proc. stwierdziło: "trudno powiedzieć".

Po pierwszych 100 dniach urzędowania, prezydenta Nawrockiego pozytywnie ocenia łącznie 53 proc. respondentów.

Prezydenturę po blisko 100 dniach urzędowania "bardzo dobrze" ocenia 21 proc. ankietowanych, a 32 proc. "dobrze". Odpowiedzi: "źle" udzieliło 15 proc. badanych, a "bardzo źle" - 11 proc. 21 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż. Zapytali o uprawnienia prezydenta. Polacy zabrali głos

W sondażu zapytano też badanych, czy - w ich ocenie - prezydent Polski powinien mieć większe, czy mniejsze niż obecnie uprawnienia, czy prezydent Nawrocki zakończy lub złagodzi konflikt polityczny w Polsce, czy Nawrocki zastąpi Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera "całej polskiej prawicy", a także czy rząd premiera Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw zanim trafią one do Sejmu.

Na pytanie o zakres uprawnień prezydenta, 39 proc. badanych odpowiedziało, że powinien on "mieć tyle uprawnień, ile ma teraz", a 31 proc. jest zdania, że prezydent powinien "mieć więcej uprawnień niż ma obecnie". 16 proc. badanych chce ograniczenia uprawnień prezydenta, a 14 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Twierdząco na pytanie: "Czy zdaniem Pana/Pani prezydent Nawrocki zakończy konflikt polityczny w Polsce" twierdząco odpowiedziało 7 proc. respondentów. 14 proc. uważa, że Nawrocki "złagodzi" ten konflikt, a 25 proc., że go "zaostrzy". Największa grupa badanych (31 proc.) jest zdania, że "będzie bez zmian", a 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Karol Nawrocki zastąpi Kaczyńskiego w roli lidera prawicy? Sondaż nie zostawia wątpliwości

W sondażu zapytano też Polaków, czy - ich zdaniem - rząd Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw, zanim zostaną skierowane do Sejmu. 27 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", 31 proc. - "raczej tak", "raczej nie" - 13 proc., a "zdecydowanie nie" - 12 proc. 17 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Połowa badanych nie uważa, by Karol Nawrocki miał zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera "całej polskiej prawicy". Na pytanie czy tak się stanie, "raczej nie" odpowiedziało 33 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie" - 17 proc. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 5 proc. badanych, a "raczej tak" - 16 proc. 29 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI/CAVI, na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków w dniach 22-24 października 2025 r.

