"Przepisy wprowadzają systemową ochronę najmłodszych przed skrzywdzeniem, w tym regulacje dotyczące sytuacji, w których poniosły one śmierć lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na skutek działań rodzica albo opiekuna. Ustalane będzie m. in., dlaczego nie podjęto żadnych działań zanim dziecku stała się krzywda, a także co robić, aby zapobiec takim zdarzeniom" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta na Twitterze.