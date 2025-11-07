Pierwsza taka sytuacja w sondażu CBOS. Pojawiły się najnowsze wyniki

"Na kandydata której partii lub ugrupowania głosował(a)by pan(i) w wyborach do Sejmu" - takie pytanie zadano respondentom w najnowszym sondażu CBOS.

Sondaż. KO notuje wzrost poparcia, PiS w głębokiej defensywie

Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską na początku listopada zadeklarowało 28,8 proc. ankietowanych, podczas gdy w połowie października o takim scenariuszu mówiło 28,4 proc. badanych. Z kolei w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, partia uzyskałaby wynik 20,7 proc. wobec 23,6 proc. w poprzednim sondażu.

Zajmująca trzecie miejsce Konfederacja Wolność i Niepodległość mogłaby cieszyć się poparciem na poziomie 13,2 proc. (wobec 10,9 proc. w połowie października), a plasująca się na czwartej pozycji Konfederacja Korony Polskiej - poparciem na poziomie 8,5 proc. (wobec 9,4 proc. w ostatnim badaniu).

CBOS zauważa, że obie Konfederacje, które kiedyś były jednym ugrupowaniem, miałyby łącznie lepszy wynik od partii Jarosława Kaczyńskiego.

W Sejmie tylko cztery partie. Koalicjanci Tuska z problemami

W Sejmie nie znalazłyby się Lewica (3,5 proc. poparcia wobec 4,8 proc. poprzednio) i Partia Razem (3,3 proc. poparcia wobec 4,2 proc. w połowie października).

Progu nie przekroczyłyby też współtworzące koalicję rządzącą Polska 2050 (wynik 1,8 proc., jest to spadek o 0,5 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (wynik 1,4 proc., jest to spadek o 0,7 pkt proc.).

0,1 proc. respondentów oddałoby głos na inne partie, a 16,1 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć". W połowie października na kogo oddać głos nie wiedziało natomiast 10,2 proc. pytanych.

Na kogo zagłosują osoby wahające się? Prognoza wyniku "niezdecydowanych"

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu CBOS przeprowadził imputację danych, co pomogło w ustaleniu, do kogo mogłyby trafić głosy osób, które wybrały odpowiedź "trudno powiedzieć" lub odmówiły wskazania konkretnej partii.

Według prognoz preferencji wyborczych, powstałych na podstawie cech społeczno-demograficznych respondentów i w połączeniu ich z wynikami sondażu, na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, która odnotowała wynik 35,3 proc.

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 24,1 proc. ankietowanych. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 15,8 proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc.) i Lewica (5,3 proc.). Poniżej progu wyborczego znalazła się Polska 2050 (4 proc.), partia Razem (3,3 proc.) i PSL (2,4 proc.). Na inne ugrupowania głos - według sondażu - oddałoby 0,2 proc. ankietowanych.

Badanie "Aktualności" (21) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,1 proc. ) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 9,9 proc. ) w okresie 3-5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

