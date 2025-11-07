Pierwsza taka sytuacja w sondażu CBOS. Pojawiły się najnowsze wyniki
Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja - tak prezentuje się podium w najnowszym sondażu. Pierwszy raz w historii badań CBOS łączny wynik poparcia partii Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna byłby wyższy niż ten PiS. CBOS przedstawił też wyniki wersji badania, w której wykluczono opcję odmowy odpowiedzi.
"Na kandydata której partii lub ugrupowania głosował(a)by pan(i) w wyborach do Sejmu" - takie pytanie zadano respondentom w najnowszym sondażu CBOS.
Sondaż. KO notuje wzrost poparcia, PiS w głębokiej defensywie
Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską na początku listopada zadeklarowało 28,8 proc. ankietowanych, podczas gdy w połowie października o takim scenariuszu mówiło 28,4 proc. badanych. Z kolei w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, partia uzyskałaby wynik 20,7 proc. wobec 23,6 proc. w poprzednim sondażu.
Zajmująca trzecie miejsce Konfederacja Wolność i Niepodległość mogłaby cieszyć się poparciem na poziomie 13,2 proc. (wobec 10,9 proc. w połowie października), a plasująca się na czwartej pozycji Konfederacja Korony Polskiej - poparciem na poziomie 8,5 proc. (wobec 9,4 proc. w ostatnim badaniu).
CBOS zauważa, że obie Konfederacje, które kiedyś były jednym ugrupowaniem, miałyby łącznie lepszy wynik od partii Jarosława Kaczyńskiego.
W Sejmie tylko cztery partie. Koalicjanci Tuska z problemami
W Sejmie nie znalazłyby się Lewica (3,5 proc. poparcia wobec 4,8 proc. poprzednio) i Partia Razem (3,3 proc. poparcia wobec 4,2 proc. w połowie października).
Progu nie przekroczyłyby też współtworzące koalicję rządzącą Polska 2050 (wynik 1,8 proc., jest to spadek o 0,5 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (wynik 1,4 proc., jest to spadek o 0,7 pkt proc.).
0,1 proc. respondentów oddałoby głos na inne partie, a 16,1 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć". W połowie października na kogo oddać głos nie wiedziało natomiast 10,2 proc. pytanych.
Na kogo zagłosują osoby wahające się? Prognoza wyniku "niezdecydowanych"
Podobnie jak w ubiegłym miesiącu CBOS przeprowadził imputację danych, co pomogło w ustaleniu, do kogo mogłyby trafić głosy osób, które wybrały odpowiedź "trudno powiedzieć" lub odmówiły wskazania konkretnej partii.
Według prognoz preferencji wyborczych, powstałych na podstawie cech społeczno-demograficznych respondentów i w połączeniu ich z wynikami sondażu, na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, która odnotowała wynik 35,3 proc.
Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 24,1 proc. ankietowanych. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 15,8 proc.
Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc.) i Lewica (5,3 proc.). Poniżej progu wyborczego znalazła się Polska 2050 (4 proc.), partia Razem (3,3 proc.) i PSL (2,4 proc.). Na inne ugrupowania głos - według sondażu - oddałoby 0,2 proc. ankietowanych.
Badanie "Aktualności" (21) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,1 proc. ) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 9,9 proc. ) w okresie 3-5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).