Jak poinformowano, to pierwszy raz , kiedy mimo polecenia wymagana liczba dzwonników nie przyszła, aby zabić w zabytkowy dzwon. Zazwyczaj decyzja w tej sprawie podejmowana jest z okazji ważnych świąt kościelnych . Minimalna liczba dzwonników do bezpiecznego uruchomienia dzwonu wynosi 12.

Z medialnych doniesień wynika, że powodem niestawienia się części dzwonników były kwestie urlopowe . "Potwierdzają to zarówno sami dzwonnicy jak i krakowska kuria" - donosi Radio Kraków.

Mimo to w nieoficjalnych rozmowach niektórzy dzwonnicy wskazali, że nie pojawili się na Wieży Zygmuntowskiej ze względu na decyzję "motywowaną politycznie" . Część rozmówców skrytykowała także krakowską kurię za zmniejszenie liczby dzwonień w ramach świąt kościelnych .

Kapłan zaznaczył jednocześnie, że Nawrocki rozpoczął swoją drogę do zwycięstwa 24 listopada 2024 roku, kiedy modlił się w katedrze wawelskiej , w tym przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki.

- Otoczmy modlitwą ten czas jego rozpoczynającej się służby najjaśniejszej Rzeczypospolitej, by do końca był wierny temu, co obiecał. Stania na straży chrześcijańskiej tożsamości naszej ojczyzny, naszego narodu, na straży wartości, na straży godności, wolności i suwerenności Polski - powiedział arcybiskup.