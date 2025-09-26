W piątek w ramach Campus Academy 2025 odbędzie się pierwszy wywiad z Rafałem Trzaskowskim po przegranych wyborach prezydenckich.

Wydarzenie organizowane w Międzyzdrojach to nowa formuła wydarzenia Campus Polska Przyszłości.

Rafał Trzaskowski - pierwszy wywiad po wyborach prezydenckich

W rozmowie z Rafałem Trzaskowskim weźmie udział Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii, dyrektor pionu informacji i publicystyki w Telewizji Polsat, współautor podcastu "Polityczny WF".

Jak zapowiada Piotr Witwicki, wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. Prócz bieżących tematów włodarz stolicy usłyszy także pytania dotyczące kampanii prezydenckiej, która skończyła się dla niego ostatecznie porażką w drugiej turze głosowania.

Początek rozmowy zaplanowano na godzinę 17:45. Transmisja na antenie Polsat News.

Oprócz Piotra Witwickiego w panelu wezmą także udział: Agnieszka Wiśniewska, szefowa Krytyki Politycznej, prezes zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, Wojciech Szacki, kierujący działem politycznym Polityki Insight.

Rafał Trzaskowski i przegrana w drugiej turze wyborów

"Pierwsza rozmowa po wyborach to moment bilansu i pytanie o przyszłość. Co naprawdę wydarzyło się w kampanii i jakie wnioski płyną z jej przebiegu? Jaką rolę odegrają nowe ruchy społeczne, a jaką młode pokolenie, które coraz śmielej domaga się głosu w debacie publicznej?" - brzmi opis panelu.

Trzaskowski został kandydatem na prezydenta RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej po wygranych prawyborach w partii. Pokonał w nich Radosława Sikorskiego, obecnego wicepremiera i ministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska.

W pierwszej turze głosowania 18 maja 2025 prezydent Warszawy zajął pierwsze miejsce, uzyskał 31,36 proc. (6 147 797 głosów) poparcia. Za nim uplasował się Karol Nawrocki.

W drugiej turze, która odbyła się 1 czerwca, Trzaskowski przegrał z kandydatem popieranym przez PiS, zdobywając 49,11 proc. głosów (Nawrocki zdobył 50,89 proc.).

