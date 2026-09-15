W skrócie Karol Nawrocki pozwał wydawcę Onetu, domagając się przeprosin po publikacji na temat jego pracy w sopockim Grand Hotelu.

Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie zaplanowano przesłuchanie pięciorga świadków, a rozprawy odbywają się za zamkniętymi drzwiami.

Oprócz pozwu cywilnego przeciwko Ringier Axel Springer Polska, złożono także prywatny akt oskarżenia za zniesławienie do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, a kolejna rozprawa zaplanowana jest na 17 września.

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Według informacji przekazanych PAP przez służby prasowe tego sądu, w jej trakcie ma zostać przesłuchanych pięcioro świadków.

Nawrocki skierował do warszawskiego SO pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych jeszcze jako kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Stało się to po tym, gdy 26 maja 2025 roku portal Onet opublikował tekst pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu".

Według tego materiału Nawrocki jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu miał uczestniczyć w "procederze sprowadzania prostytutek" dla hotelowych gości.

Informację o tym - jak wskazywał portal - mieli przekazać ówcześni koledzy Nawrockiego z hotelowej ochrony. "Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa - deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" - napisał wówczas Onet.

Karol Nawrocki pozwał wydawcę Onetu. Kolejna sprawa ruszy w listopadzie

Szef działu prawnego spółki RASP Jakub Kudła przekazał, że w pozwie zwrócono uwagę m.in. na naruszenie czci i godności Nawrockiego. Dodał, że prezydent domaga się od spółki opublikowania przeprosin.

Po publikacji tekstu przez Onet w maju 2025 r. Nawrocki zapowiedział pozew w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych i złożenie prywatnego aktu oskarżenia w trybie karnym za - jak oświadczył - "stek kłamstw i nienawiści". Wspierający Nawrockiego w kampanii wyborczej politycy PiS twierdzili, że tekst Onetu oraz inne ówczesny doniesienia w przestrzeni medialnej "miały mało wspólnego z rzetelnością dziennikarską, a więcej z pomówieniami i kłamstwami".

Prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom publikacji w Onecie złożony został do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Dotyczy on przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego, czyli zniesławienia. Jak dowiedziała się PAP w biurze prasowym SR dla Warszawy-Mokotowa, pierwsza rozprawa w tym procesie została zaplanowana na 12 listopada 2026 roku.

Nawrocki zarzuca naruszenie czci i godności. Planowane przesłuchanie świadków

W ubiegłym roku, gdy Nawrocki zapowiadał podjęcie kroków w związku z publikacją Onetu, politycy związani z koalicją rządzącą, w tym premier Donald Tusk, twierdzili, że kandydat na prezydenta powinien wystąpić do sądu w trybie wyborczym.

Politycy PiS zaznaczali jednak, że popierany przez nich kandydat tego nie zrobi, bo ich zdaniem według linii orzeczniczej polskich sądów publikacje prasowe nie są uznawane za materiały wyborcze, w związku z czym taki wniosek zostałby najpewniej odrzucony.

Kolejna z serii rozpraw wyznaczonych w sprawie przeciwko właścicielowi Onetu o ochronę dóbr osobistych odbędzie się w czwartek, 17 września. Według informacji przekazanych PAP przez służby prasowe SO, planowane jest wówczas przesłuchanie kolejnych pięciu świadków.



