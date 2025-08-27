Pierwsza Rada Gabinetowa Nawrockiego. Na agendzie liczne tematy

Na środę na godzinę 9 w Pałacu Prezydenckim zaplanowana została zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada Gabinetowa. Głowa państwa, wraz z premierem i ministrami jego rządu, omawiać będą m.in. stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochronę polskiego rolnictwa.

W środę odbędzie się pierwsza Rada Gabinetowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego
W środę odbędzie się pierwsza Rada Gabinetowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego

  • Prezydent Karol Nawrocki zwołał pierwszą Radę Gabinetową, podczas której omówione zostaną kluczowe wyzwania dla kraju.
  • Tematyka posiedzenia obejmie m.in. stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe oraz ochronę polskiego rolnictwa.
  • Rząd zapowiedział przedstawienie własnej agendy i omówienie m.in. budowy CPK, elektrowni jądrowych i kwestii rolnych.
Zwołanie Rady Gabinetowej - czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta - Karol Nawrocki zapowiedział w trakcie swojego orędzia w Sejmie. Podkreślił wówczas, że czuje się zobowiązany, aby mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego.

Warszawa. Pierwsze posiedzenie Rady Gabinetowej z udziałem Karola Nawrockiego

Posiedzenie Rady odbędzie się w środę o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim; oprócz Karola Nawrockiego weźmie w nich udział m.in. premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu.

Podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier zabierze głos podczas pierwszej, otwartej dla mediów części Rady.

    Na pytanie czy premier i ministrowie idą na tę radę z własną agendą, czy są jakieś kwestie, które chcą poruszyć lub załatwić, rzecznik rządu odparł, że Rada Gabinetowa jest konkretną formułą zapisaną w konstytucji, która nie podejmuje decyzji. - Jest zwoływana w szczególnych wypadkach. I jest po prostu posiedzeniem (...) Rady Ministrów w danym przypadku pod przewodnictwem prezydenta - zaznaczył Szłapka.

    Szłapka dodał, że ministrowie są przygotowani na to spotkanie. - Zgodnie z konstytucją, to Rada Ministrów odpowiada za politykę wewnętrzną i zagraniczną. I w tym zakresie to oczywiście my mamy swoje rzeczy do przedstawienia oraz stanowisko Rady Ministrów - podkreślił rzecznik rządu.

    Rada Gabinetowa. Na agendzie liczne tematy

    Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, przedmiotem obrad Rady będzie stan budżetu państwa i sytuacja finansów publicznych oraz postępy i plany Rady Ministrów dotyczące realizacji inwestycji rozwojowych, a w szczególności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych.

    Ponadto - według KPRP - poruszany ma być temat planowanych przez Radę Ministrów działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

      Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że porządek prac Rady nie przewiduje innych tematów, jednak - jak zaznaczył - nie jest wykluczone, że strona rządowa zdecyduje się poruszyć inne kwestie, w tym sprawę zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie i jego planowanego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przypomniał, że już wcześniej padła deklaracja, że prezydent może w tej sprawie przyjąć szefa rządu lub szefa MSZ Radosława Sikorskiego, o ile któryś z nich zwróci się o takie spotkanie.

      Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany przez dziennikarzy o "agendę rządu" na Radę Gabinetową odpowiedział, że celem jest "wyprowadzenie z błędu pana prezydenta" w sprawach tj. inwestycji infrastrukturalnych wspieranych przez rząd. Jak wymieniał, te inwestycje to m.in. - najdłuższy tunel kolejowy koło Limanowej, budowa "prawdziwego CPK+, a nie CPK-, jak było za poprzedników", budowa portu kontenerowego w Świnoujściu, budowa agroportu, modernizacja linii kolejowej, w tym przywrócenie połączeń Łomża-Ciechocinek, czy modernizacja lotnisk i wsparcie lotnisk regionalnych.

      Szef MON stwierdził, że to spotkanie będzie także okazją, aby uniknąć "wprowadzania prezydenta w błąd" przez jego współpracowników również w aspekcie rolnictwa i w kwestii sprowadzania zboża z Ukrainy do Polski. - Sprzedaż ziemi cudzoziemcom w latach 2022 i 2023 była dużo wyższa niż wtedy, kiedy my objęliśmy rządy - mówił wicepremier.

