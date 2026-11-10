W skrócie Premier Donald Tusk ogłosił publikację uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w Dzienniku Urzędowym, co nazwał symbolicznym początkiem nowej ery w instytucji.

Szef rządu podkreślił, że decyzja o publikacji uchwały dotyczącej zmiany regulaminu TK pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie tego ważnego organu państwa.

Sytuacja w Trybunale wywołuje kontrowersje, a część polityków opozycji oraz otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego określa zachodzące zmiany mianem zamachu stanu.

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Podczas wtorkowego posiedzenia rządu Donald Tusk zapowiedział publikację w Dzienniku Urzędowym uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącej zmiany regulaminu tej instytucji. Premier określił tę decyzję jako początek nowej ery i wyraził nadzieję, że będzie ona symbolicznym końcem wieloletniego sporu o TK.

- Będę miał dzisiaj okazję podjąć decyzję, po raz pierwszy od lat z czystym sumieniem, o publikacji decyzji Trybunału Konstytucyjnego - powiedział szef rządu.

Jak wyjaśnił, Trybunał wznowił pracę, a do publikacji ma trafić uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów dotycząca zmiany regulaminu TK. Premier zaznaczył, że nowe rozwiązanie ma usprawnić funkcjonowanie instytucji.

- To jest pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia tego nareszcie prawidłowo obsadzonego ważnego organu państwa - podkreślił Tusk.

Tusk ogłasza "początek nowej ery". Mówi o końcu wojny o TK

Premier Donald Tusk ocenił, że decyzja ma istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa i obywateli. Wyraził również zadowolenie z postawy sędziów, którzy - jak stwierdził - mimo przeszkód, napięć i agresji doprowadzili do uporządkowania sytuacji w Trybunale.

- Jestem przekonany, na razie pewnie jeszcze nie wszystkie emocje wygasną, ale chyba mogę dzisiaj uroczyście ogłosić początek nowej ery - mówił szef rządu.

Tusk podkreślił, że dzięki zmianom rząd będzie mógł wykonywać swoje obowiązki związane z publikacją orzeczeń, decyzji i uchwał sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- Naprawdę ważny moment. Mam nadzieję, że to będzie symboliczny koniec wojny o Trybunał Konstytucyjny - podsumował premier.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Część polityków określa sytuację "zamachem stanu"

Przypomnijmy, że 30 października wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - ogłosiła się kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą sądu nasilił się wówczas protest. Pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a "wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca".

Negatywnie zmiany w Trybunale oceniła zarówno opozycja, jak i środowisko skupione wokół prezydenta Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie. Część polityków określa je jako "zamach stanu". Krytyczne głosy pojawiają się także w szeregach ugrupowań, które wchodzą w skład koalicji rządzącej.



