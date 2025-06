Słowa rzecznika to reakcja na zamieszanie w sieci dotyczące rzekomego przekazywania migrantów z Niemiec do Polski.

- Priorytetem naszego rządu jest też walka z nielegalną imigracją i myślę, że jest to konsekwentna polityka. Skupiliśmy się bardzo mocno na uszczelnieniu granicy wschodniej, na uporządkowaniu systemu wizowego. Według danych, które ja posiadam, jeśli chodzi o kwestie readmisji , to te dane w porównaniu z poprzednimi latami w sposób znaczący spadły - odparł rzecznik rządu.

Sprawę komentował też jeden z liderów Konfederacji. Krzysztof Bosak napisał: "zastawiam się czy i w którym momencie przeczytam wpisy wyborców tych partii, którzy wzywają je do zmiany polityki rządu. Przecież to się wam nie może podobać. Chcieliście Polski która jest partnerem dla Niemiec, a nie podnóżkiem, tak? No to zacznijcie otwarcie krytykować to zeszmacenie waszych liderów!".