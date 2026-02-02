W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała drugą turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, pokonując Paulinę Hennig-Kloskę.

Podczas pierwszej konferencji Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała utworzenie nowego zarządu partii oraz zwołanie zjazdu krajowego.

Paulina Hennig-Kloska zwróciła uwagę na podziały w partii i zaapelowała do nowej przewodniczącej o dążenie do jedności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas konferencji prasowej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podziękowała wszystkim, którzy brali udział w wyborach przewodniczącej Polski 2050. Jak podkreśliła, "czuje się ogromnie odpowiedzialna za formację".

Pierwsza konferencja Pełczyńskiej-Nałęcz jako liderki Polski 2050. "Przed nami działania"

Polityk zwróciła się także do swojej rywalki z drugiej tury wyborów Pauliny Hennig-Kloski, która - jak stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz - była "wymagającą, bardzo kompetentną, merytoryczną konkurentką".

- Za nami wybory, przed nami działania. Ten tydzień to stworzenie nowego zarządu Polski 2050, zostanie zwołana Rada Krajowa. Ta rada wybierze tę część zarządu, której nie nominuje przewodnicząca. Do końca tygodnia będziemy mieli pełen zarząd Polski 2050 - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Nowa liderka ugrupowania dodała, że chciałaby, aby na jej prośbę Rada Krajowa zwołała zjazd krajowy. - Polska 2050 stanie się partią jeszcze bardziej opartą na sile regionów - zaznaczyła.

Hennig-Kloska do Pełczyńskiej-Nałęcz: Masz, Kasiu, świadomość, że partia jest podzielona

Ponadto Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła na konferencji, że "Polska 2050 jest częścią koalicji 15 października i pozostanie jej częścią".

- To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców. Jesteśmy i pozostaniemy w tej koalicji, ze sprawami wyborców i z naszym żółtym DNA - mówiła. Co więcej, polityk zapowiedziała też, że w najbliższym czasie spotka się z liderami koalicji.

Podczas konferencji prasowej głos zabrała także Paulina Hennig-Kloska. Zwracając się bezpośrednio do Pełczyńskiej-Nałęcz, powiedziała: - Masz, Kasiu, świadomość, że partia dzisiaj jest też podzielona co do wizji i masz dzisiaj najwięcej narzędzi i możliwości w swoich rękach, by wykorzystać tę wiedzę najlepiej jak potrafisz i doprowadzić do jedności.

Nowa liderka Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przewodniczącą

W sobotę powtórzono drugą turę wyborów na przewodniczącego Polski 2050, w której zwyciężyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Tym samym minister funduszy i polityki regionalnej zastąpiła na tym stanowisku Szymona Hołownię.

O fotel liderki ugrupowania z Pełczyńską-Nałęcz walczyła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W niedzielę nowa przewodnicząca Polski 2050 poinformowała w sieci o kilku najważniejszych celach, które będą przyświecać partii w trakcie jej kadencji.

"Nasz cel to m.in. sprawiedliwy system podatkowy, który wspiera pracę, bez ulg dla najsilniejszych, polska gospodarka oparta na innowacjach, a nie taniej sile roboczej, polityka mieszkaniowa, której celem są dostępne mieszkania, a nie zarobek niewielkich uprzywilejowanych grup, wreszcie rozwój, który obok metropolii, wspiera mocno Polskę lokalną" - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

Polska 2050 z nową przewodniczącą. Jaki w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Mieli być nową jakością w polityce, okazali się żałosnym przedstawieniem Polsat News Polsat News