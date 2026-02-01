W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została nową przewodniczącą Polski 2050, wygrywając wybory różnicą 41 głosów.

Nowa liderka zapowiedziała spotkanie z liderami partii koalicyjnych w celu omówienia dalszej współpracy.

Polska 2050, według nowej przewodniczącej, pozostaje odpowiedzialną częścią Koalicji 15 Października i będzie realizować cele związane ze sprawiedliwym systemem podatkowym, innowacyjną gospodarką oraz polityką mieszkaniową.

"Wczoraj ludzie z Polski 2050 obdarzyli mnie zaufaniem, wybierając na nową przewodniczącą naszej partii. Dziś czas na oczywistą, ale kluczową deklarację: Polska 2050 jest odpowiedzialną częścią K15X (Koalicji 15 Października - przyp. red.) - rozpoczęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na platformie X.

Nowa liderka Polski 2050 dodała, że jej ugrupowanie będzie w ramach koalicji rządowej "wierne swoim wartościom i zobowiązaniom wobec wyborców".

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała spotkanie z liderami i partii koalicyjnych

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przytoczyła jednocześnie kilka najważniejszych celów, które będą przyświecać partii w trakcie jej kadencji.

"Nasz cel to m.in. sprawiedliwy system podatkowy, który wspiera pracę, bez ulg dla najsilniejszych, polska gospodarka oparta na innowacjach, a nie taniej sile roboczej, polityka mieszkaniowa, której celem są dostępne mieszkania, a nie zarobek niewielkich uprzywilejowanych grup, wreszcie rozwój, który obok metropolii, wspiera mocno Polskę lokalną" - podkreśliła.

Na koniec nowa przewodnicząca Polski 2050 zapowiedziała, że spotka się z liderami partii koalicyjnych, aby "jako nowa przewodnicząca porozmawiać o dalszej dobrej współpracy w ramach naszej koalicji".

Wybory w Polsce 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała różnicą 41 głosów

Przypomnijmy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wygrała wybory na przewodniczącą Polski 2050 zdobywając 350 głosów. Na jej konkurentkę Paulinę Hennig-Kloskę oddano 309 głosów. W sumie w głosowaniu wzięło udział 659 członków partii.

"Dziękuję za zaufanie ludziom Polski 2050. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94 proc.!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską" - napisała po wynikach.

Głos w sprawie wyników zabrała także Paulina Hennig-Kloska, która zaznaczyła, że "najważniejsze, że proces wyborczy w naszej partii dobiegł końca". "Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców" - pisała na platformie X.

Dodajmy, że uprawnionych do głosowania było ponad 800 działaczy z całej Polski. Internetowe wybory trwały w sobotę od godz. 16 do 22.

Partia, aby uniknąć błędów z głosowania przeprowadzonego 12 stycznia, zdecydowała się na użycie innego systemu informatycznego. Do oddania głosu niezbędna była dwuetapowa weryfikacja.

