Piekielnie trudna decyzja przed Polską. Presja będzie tylko rosła

Łukasz Szpyrka

Łukasz Szpyrka

Ośrodki prezydencki i rządowy w tej piekielnie trudnej sprawie mówią dziś jednym głosem - należy poczekać z przystąpieniem Polski do Rady Pokoju. Donald Trump nie zamierza jednak zwlekać i w Davos powołał do życia nową instytucję. Presja na Polskę będzie tylko rosła.

Dwóch mężczyzn w garniturach podaje sobie rękę, trzeci mężczyzna stoi obok stołu konferencyjnego z mikrofonami i butelkami wody, w tle widoczne są polskie flagi narodowe.
Polscy przywódcy zastanawiają się czy przystąpić do Rady PokojuJacek DominskiReporter

Czwartkowe przedpołudnie, Davos. Prezydent USA Donald Trump rozpoczyna spotkanie dotyczące powołania nowej organizacji międzynarodowej - Rady Pokoju. W sali przygotowanych jest 20 krzeseł dla inicjatorów powstania nowego ciała. Centralne miejsce przeznaczone jest dla Donalda Trumpa, ale zanim je zajmie, wygłosi przemówienie.

Trump wita zgromadzonych i niemal w pierwszych słowach mówi o Karolu Nawrockim. Przypomina, że wygrał trudne wybory, jest jego przyjacielem, a Polska jest mile widziana w tym gronie jeśli tylko przejdzie odpowiednie procedury krajowe. Kilka ciepłych zdań o Nawrockim zostaje nagrodzonych brawami. Drugim człowiekiem, którego Trump wymienia z nazwiska, jest słynny Brytyjczyk Tony Blair.

Nawrockiego nie ma jednak w gronie inicjatorów tego przedsięwzięcia. Dzień wcześniej spotkał się z Trumpem i jego administracją. Przekazał, że Polska trzyma kciuki za nową inicjatywę, ale na razie do niej nie dołączy, ponieważ mamy nad Wisłą konkretne procedury w takich przypadkach. Trump przyjmuje to ze zrozumieniem, klepie Nawrockiego po ramieniu i mówi: czekamy.

W Davos zaproszenie Trumpa do Rady Pokoju przyjmują przywódcy m.in. Węgier, Turcji, Bahrajnu, Maroka, Izraela, Argentyny czy Armenii. To jednak tylko pierwsi członkowie, a struktura ma być otwarta. Tuż po podpisaniu aktu inicjującego nową organizację głos zabiera Marco Rubio. Przekonuje, że Donald Trump jest wielkim przywódcą, a Rada Pokoju jest potrzebna. Dodaje, że czeka na kolejnych członków, bo np. niektóre kraje muszą zaakceptować takie członkostwo w procedurze konstytucyjnej - nie wymienia tym razem Polski z nazwy, ale mówi właśnie o naszym kraju.

Rada Pokoju - dlaczego decyzja jest aż tak trudna?

Po czwartkowym przedpołudniu w Davos presja na Polskę będzie tylko większa. Amerykanie dali jasno do zrozumienia, że chcą widzieć nasz kraj w tym gronie. Nie da się nie zauważyć, że potraktowali nas szczególnie i być może wiążą z nami nadzieje. Mówiąc krótko: USA chcą i oczekują, że Polska będzie członkiem Rady Pokoju.

Takie stanowisko stawia nasz kraj przed piekielnie trudnym dylematem. Na moment Polska znalazła złoty środek i w jakimś sensie kupiła sobie czas - nie musiała podejmować zerojedynkowej decyzji i już teraz deklarować, czy przyjąć, bądź odrzucić zaproszenie. Nie da się jednak odwlekać tej decyzji w nieskończoność, a Amerykanie zapewne będą naciskać.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Świat

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Radzie Pokoju - "prywatnym ONZ" Donalda Trumpa

Justyna Kaczmarczyk
Justyna Kaczmarczyk

    Dlaczego to takie trudne? Po pierwsze, Donald Trump jest partnerem bardzo silnym, ale nieprzewidywalnym. Na dobrą sprawę wciąż nie wiadomo, co stoi za powołaniem Rady Pokoju i czym w istocie ma być ta organizacja. Po drugie, zaproszenie do Rady Pokoju dostali również wrogowie Polski, jak Władimir Putin czy Aleksander Łukaszenka. Trudno byłoby polskiemu prezydentowi stanąć z tymi panami do wspólnego zdjęcia, a na koniec podać im rękę. Po trzecie, zaproszenie odrzucili m.in. Brytyjczycy i Francuzi, a to w kontekście zagrożenia ze Wschodu jedni z naszych najbliższych sojuszników. Powstaje więc pytanie, z kim w nowej sytuacji się solidaryzować? Po czwarte bowiem, USA to nasz najważniejszy sojusznik.

    Współpraca jak nigdy - rząd i prezydent jednym głosem

    Karol Nawrocki stanął więc przed potężnym dylematem i na ten moment wybrnął z trudnej sytuacji bardzo sprytnie, dając Polsce czas na zastanowienie i podjęcie decyzji dopiero w momencie, gdy o Radzie Pokoju będzie wiadomo nieco więcej. Z informacji Interii wynika, że właśnie takie stanowisko od początku chciał przedstawić Pałac Prezydencki, a taki sam ruch sugerowała strona rządowa za sprawą opinii sporządzonej przez MSZ.

    Co więcej, z prośbą o opinię do MSZ wystąpił właśnie Pałac Prezydencki, a można to odczytywać w dwóch wymiarach. Po pierwsze, chęci zagrania na zwłokę. Po drugie, zdjęcia odpowiedzialność wyłącznie z Nawrockiego, który stanął przed najtrudniejszą decyzją w swojej prezydenturze. Wydaje się, że to się udało, bo prawdopodobnie potencjalny akces w nowej organizacji międzynarodowej będzie musiał przejść całą ścieżkę konstytucyjną.

    Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta przekonywał, że notatka MSZ była lakoniczna i nie zawierała jasnej rekomendacji. Tylko, jak słyszymy w rządzie, taka miała być. Konkretna rekomendacja uznana byłaby za błąd, a z tym argumentem zgadza się zarówno strona rządowa, jak i ośrodek prezydencki. Można więc śmiało powiedzieć, że w sprawie zaproszenia do Rady Pokoju cała nasza klasa polityczna mówiła jednym głosem.

    Co ciekawe, dał temu wyraz również Donald Tusk w mediach społecznościowych. Premier zdradził, że miał z prezydentem w ostatnich dniach osobisty kontakt. "W Davos zgodnie z rządową rekomendacją. Bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy między prezydentem i premierem, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami. Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty" - napisał Tusk.

    Dlaczego natomiast ta decyzja jest tak ważna? Wydaje się, że nowy twór powołany przez Trumpa nie będzie zrzeszeniem przyjaciół amerykańskiego prezydenta, a prawdziwą organizacją międzynarodową. Zresztą tego słowa w przemówieniu użył Marco Rubio. Nie wiadomo jeszcze, jaki cel będzie przyświecał Radzie Pokoju i jaka ma być w nim rola członków. Czy Rada Pokoju zastąpi ONZ? W czwartek Trump przekonywał, że nie, ale oczywiście z czasem może zmienić zdanie. Na dziś o Radzie Pokoju wiemy w zasadzie jedno - jej liderem z nieograniczonymi kompetencjami jest Donald Trump.

    Piekielnie trudna decyzja przed polskimi politykami

    - Dylemat jest poważny - nie ukrywał w środę w rozmowie z Polsat News były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przyznał, że miałby problem z podjęciem decyzji jako głowa państwa. Jak podkreślał, potrzebujemy zarówno USA, jak i ONZ i NATO, a pojawia się pytanie, czy nowy twór nie będzie "zjadał" tych już istniejących. - Świat już miał orkiestrę wielkich mocarstw, które na końcu rzucały się sobie do gardeł, a cały świat wychodził pokiereszowany - dodawał, komentując napiętą sytuację międzynarodową.

    Zobacz również:

    Donald Tusk pochwalił współpracę z Karolem Nawrockim w kontekście zawiązania w Davos Rady Pokoju
    Polska

    Tusk chwali współpracę z Nawrockim. "Zgodnie z rządową rekomendacją"

    Maciej Olanicki
    Maciej Olanicki

      Polscy politycy też mają problem z jednoznaczną deklaracją. Polska Agencja Prasowa zapytała o to m.in. Marcina Ociepę z PiS, byłego wiceministra obrony. - Skoro byliśmy wśród państw założycielskich ONZ, powinniśmy być wśród założycieli nowej organizacji. Natomiast na pewno nie na chybcika i na wariata. Powinno się przestrzegać procedury przystępowania do organizacji międzynarodowych i robić to w taki sposób, żeby zabezpieczyć polskie interesy - mówił Ociepa.

      - Na pewno nie spieszyłbym się z akcesem do Rady Pokoju na miejscu prezydenta Nawrockiego, dlatego że obecność w niej razem z przywódcami państw agresywnych i zagrażających Polsce stanowi rzecz niezwykle ryzykowną z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Zaś polityka amerykańska w dobie Trumpa zmienia się z dnia na dzień, pierwszą rekomendacją powinien być brak pośpiechu i przyjrzenie się tej inicjatywie - sugerował z kolei Kazimierz Michał Ujazdowski.

      Tyle tylko, że zdejmując odpowiedzialność z prezydenta Nawrockiego Polska klasa polityczna bierze ją na siebie. Parlamentarzyści będą musieli podjąć decyzję, czy Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju.

      - To jest dobre posunięcie. (...) Odrzucenie tej propozycji bez analizy byłoby błędem, natomiast przyjęcie jej bez procesu konstytucyjnego byłoby niemożliwe. Te porady, które udzielaliśmy, zarówno MSZ, jak i nasze wypowiedzi publiczne, widać trafiły do pana prezydenta - chwalił powściągliwą decyzję głowy państwa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

      Łukasz Szpyrka

      Zobacz również:

      Donald Tusk pochwalił współpracę z Karolem Nawrockim w kontekście zawiązania w Davos Rady Pokoju
      Polska

      Tusk chwali współpracę z Nawrockim. "Zgodnie z rządową rekomendacją"

      Maciej Olanicki
      Maciej Olanicki
      "Modlę się za niego". Zaskakujące wyznanie Czarnka o GiertychuPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze