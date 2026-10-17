W skrócie Centrum Operacyjne SSA POLSA obserwuje powrót do atmosfery członu rakiety ZQ-2E, który może przelecieć nad Polską.

Według obecnych przewidywań człon rakiety wejdzie w atmosferę pomiędzy 5.03 a 15.43 czasu polskiego w niedzielę, a nominalny punkt wejścia szacowany jest nad Oceanem Atlantyckim.

Masę obiektu szacuje się na około 5000 kg i nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.

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Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) poinformowała w sobotę, że Centrum Operacyjne SSA POLSA śledzi ponowne wejście w atmosferę członu rakiety ZQ-2E.

W środę obiekt został wyniesiony z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC, znajdującego się w Mongolii Wewnętrznej.

Człon rakiety może być widoczny nad Polską

Zgodnie z aktualnymi szacowaniami człon rakiety ponownie wejdzie w atmosferę w niedzielę między godz. 5.03 a 15.43 czasu polskiego. Z kolei nominalny punkt wejścia w atmosferę szacowany jest obecnie na godz. 5.20 czasu polskiego w niedzielę nad Oceanem Atlantyckim.

Jak podkreślono, wciąż może on ulec zmianie.

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"Ze względu na parametry orbity przelot obiektu może przebiegać nad Europą, w tym - według najnowszych dostępnych informacji orbitalnych - nad Polską" - przekazano w komunikacie.

Ponadto POLSA poinformowała, że ze względu na szacowaną masę obiektu, wynoszącą około 5000 kg, a także brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.

W komunikacie zaznaczono także, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

"Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA" - zaapelowano.



