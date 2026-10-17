Pięciotonowy człon rakiety przeleci nad Polską. Komunikat POLSA

Michał Szpojankowski

Polska Agencja Kosmiczna monitoruje ponowne wejście w atmosferę członu rakiety ZQ-2E. Przelot odbędzie się m.in. nad Polską. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Jak czytamy, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
POLSA monitoruje ponowne wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety ZQ-2E
POLSA monitoruje ponowne wejście w atmosferę członu chińskiej rakiety ZQ-2EPOLSA materiały prasowe

W skrócie

  • Centrum Operacyjne SSA POLSA obserwuje powrót do atmosfery członu rakiety ZQ-2E, który może przelecieć nad Polską.
  • Według obecnych przewidywań człon rakiety wejdzie w atmosferę pomiędzy 5.03 a 15.43 czasu polskiego w niedzielę, a nominalny punkt wejścia szacowany jest nad Oceanem Atlantyckim.
  • Masę obiektu szacuje się na około 5000 kg i nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) poinformowała w sobotę, że Centrum Operacyjne SSA POLSA śledzi ponowne wejście w atmosferę członu rakiety ZQ-2E.

W środę obiekt został wyniesiony z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC, znajdującego się w Mongolii Wewnętrznej.

Człon rakiety może być widoczny nad Polską

Zgodnie z aktualnymi szacowaniami człon rakiety ponownie wejdzie w atmosferę w niedzielę między godz. 5.03 a 15.43 czasu polskiego. Z kolei nominalny punkt wejścia w atmosferę szacowany jest obecnie na godz. 5.20 czasu polskiego w niedzielę nad Oceanem Atlantyckim.

Jak podkreślono, wciąż może on ulec zmianie.

"Ze względu na parametry orbity przelot obiektu może przebiegać nad Europą, w tym - według najnowszych dostępnych informacji orbitalnych - nad Polską" - przekazano w komunikacie.

Zobacz również:

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska

"W pełnej gotowości, jeśli będzie decyzja". Szef MON mówi o "trudnej nocy"

Marta Stępień
Marta Stępień

Ponadto POLSA poinformowała, że ze względu na szacowaną masę obiektu, wynoszącą około 5000 kg, a także brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.

W komunikacie zaznaczono także, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

"Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA" - zaapelowano.

Zobacz również:

Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosjanie uderzyli w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce, wydano alert

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


Pakt senacki z Braunem? Nawrocki: Nie możemy udawać, że go nie maINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze