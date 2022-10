Pięciolatek miał wrócić do ojca przestępcy. Jest decyzja sądu

Pięcioletni Antoni nie wróci do Holandii do ojca - przestępcy, skazanego w Polsce za handel narkotykami - przekazał Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Za ojcem chłopca wydany był Europejski Nakaz Aresztowania. W 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował o wydaniu pięciolatka ojcu, który o to wnioskował. Teraz wyrok sądu został uchylony.

