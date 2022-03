​Pięć projektów w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN. Trzy z nich wyszły z szeregów władzy

Od lipca ubiegłego roku na Polsce ciąży wyrok TSUE, który nakazuje zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Brak zastosowania się do wyroku sprawił, że na Polskę nałożono wielomilionowe kary. Zmiany w sądownictwie są również warunkiem niezbędnym do otrzymania od Unii środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

By rozwiązać systemowy pat, do Sejmu wpłynęło aż pięć projektów ustaw, których głównym zamysłem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN. W czwartek Sejm pochyla się nad założeniami projektów, a posłowie zdecydują o ich dalszym losie.

Projekt prezydencki

Na pierwszy rzut poszedł projekt prezydencki, który zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku.

W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków nowej izby miałby dokonywać prezydent. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", który umożliwi zbadanie także okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu.

- Prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym jest narzędziem do zakończenia sporu z Komisją Europejską wobec rozwiązań sądowych - przekonywała w Sejmie minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

Projekt PiS

W Sejmie pojawił się również projekt autorstwa PiS, który zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto - według projektu - sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

- Uważamy, że projekt PiS czyni zadość wszystkim wskazaniom TSUE, a równocześnie porządkuje zasady odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów - argumentował podczas debaty poseł PiS Marek Ast, przedstawiając projekt.

Projekt Solidarnej Polski

Z obozu Zjednoczonej Prawicy wypłynął również kolejny projekt. Swoją wersję zmian zgłosiła Solidarna Polska. Projekt otoczenia Zbigniewa Ziobry przewiduje nowy Sąd Najwyższy składający się tylko z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby sędziów SN do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Według projektu skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym rozpatrywane będą co do zasady przez sądy apelacyjne, one miałyby rozpatrywać także - co do zasady - kasacje w postępowaniu karnym. Ci spośród obecnych sędziów SN, którzy zostaliby niepowołani do nowego SN, mogliby - przy odpowiednim stażu - przejść w stan spoczynku lub trafić do sądów apelacyjnych.

Prezentujący założenia tego projektu poseł Piotr Sak powiedział, że jest to "najbardziej kompleksowa, a nie punktowa zmiana Sądu Najwyższego".

- Brak w Polsce praworządności jest takim samym pustym terminem jak to, że gazociągi północne są projektem czysto biznesowym i to że na Ukrainie trwa operacja specjalna - dodał.

- To nie Polska, lecz Bruksela, przy asyście TSUE, sabotuje i niszczy UE poprzez te niedopuszczalne ingerencje. Nasze zamierzenie legislacyjne, nasz projekt odpowiada tym potrzebom i będzie kontynuowało odnowę i zmianę w tym obszarze - kontynuował Sak.

Dwa projekty opozycji

Propozycje zmian w SN popłynęły również z ław opozycyjnych. Pierwszy projekt jest autorstwa KO i Lewicy oraz organizacji społecznych. Projekt ten znosi działanie Izby Dyscyplinarnej o zakłada nowy sposób wyboru sędziów - członków KRS. Członków Rady wybieraliby sędziowie. Według autorów projekt ten realizuje postulaty Komisji Europejskiej i werdykty TSUE, domagające się likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Drugi projekt zgłoszony przez Lewicę to projekt zmian w niektórych ustawach, który również zmierza do zniesienia Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodnie ze zmianami, sędziowie orzekający w tej Izbie mieliby przejść w stan spoczynku.

- Projekt zmian w ustawach o KRS i SN, autorstwa KO i Lewicy oraz organizacji społecznych, zmierza w kierunku naprawy relacji pomiędzy Polską i UE; ten, kto będzie przeciwko temu projektowi, będzie przeciw wartościom, na których zbudowana jest UE - mówiła w Sejmie Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

- PiS od lat prowadzi głupią, niepotrzebną wojnę z UE, możemy zakończyć ten żenujący i szkodliwy spór; Izba Dyscyplinarna musi zniknąć, ale zniknąć musi również upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa - wtórował wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Zarówno KO jak i Lewica zawnioskowały o odrzucenie projektów, które zaproponowali: prezydent, PiS i Solidarna Polska. PSL poinformowało z kolei, że jest skłonne do pracy nad projektami prezydenta i opozycji.