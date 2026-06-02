Pięć podpisów, jedno weto. Karol Nawrocki zdecydował

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził pięć ustaw, dotyczących między innymi ochrony przyrody, rejestru oznakowanych psów i kotów oraz systemu umów elektronicznych.

Jedna ustawa, dotycząca rozszerzenia systemu monitorowania przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi na dodatkowe grupy przedsiębiorców, została zawetowana.

Podpisane ustawy stanowią m.in. o utworzeniu centralnego rejestru psów i kotów oraz zmianach w sposobie odstraszania dużych zwierząt chronionych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent zawetował nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, a także niektórych innych ustaw. Stanowiła ona o rozszerzeniu stosowania systemu SENT m.in. na branżę odzieżową, która podlegałaby kontrolom w zakresie masy sprzedanego i niesprzedanego towaru.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem polskiej gospodarki. To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko - stwierdził prezydent, zaznaczając, że rozszerzenie SENT to przerzucanie kosztów walki z przestępczością na polskich przedsiębiorców.

Prezydent zawetował ustawę rozszerzającą SENT

- Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialogu - powiedział prezydent Nawrocki.

W ocenie prezydenta rozszerzenie systemu SENT - wdrożonego po to, aby zwalczać przestępczość podatkową - doprowadziłoby do traktowania każdego przedsiębiorcy, jak "potencjalnego przestępcy" - podała kancelaria.

Pięć ustaw z podpisem Karol Nawrockiego

Prezydent Nawrocki podpisał pięć ustaw innych ustaw. Pierwsza z nich to ustawa dotycząca ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt chronionych. Stanowi ona między innymi, że zabicie lub nieumyślne okaleczenie zwierzęcia w stanie wyższej konieczności i na podstawie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie będzie wykroczeniem. - Ustawa nie jest przeciwko przyrodzie, ale chroni zarówno ludzi, jak i zwierzęta - skomentował Nawrocki.

Z aprobatą prezydenta spotkała się także ustawa o systemie umów elektronicznych, ustawa o elektronicznych licytacjach w egzekucji administracyjnej, ustawa o zasadach wykonywania zawodu radcy prawnego, a także ustawa o krajowym rejestrze psów i kotów. Stanowi ona o utworzeniu centralnego rejestru, który docelowo zastąpi wykorzystywane dziś rozproszone i niekompletne bazy.

Prezydent zaznaczył przy tym, że projekt podpisał ze względu na kilkuletnie vacatio legis, co ma dać rządowi czas na wprowadzenie poprawek, m.in. urealnienie wysokości grzywien dla właścicieli niezarejestrowanych zwierząt.

- Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały - wskazał Nawrocki.





"Wydarzenia": Prohibicja w Warszawie już obowiązuje. Mieszkańcy czekają na efekty Polsat News