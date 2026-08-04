Pięć partii w Sejmie, co z formacją Morawieckiego? Najnowszy sondaż

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Koalicja Obywatelska na pierwszym miejscu, za nią Prawo i Sprawiedliwość, a dalej Konfederacja - tak prezentuje się podium w najnowszym sondażu Social Changes. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę na miejsca w Sejmie mogłyby też liczyć Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Z kolei pod progiem wylądowała m.in. formacja Mateusza Morawieckiego - Rozwój Plus.

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Posłowie na sali plenarnej w Sejmie
Według najnowszego sondażu w Sejmie mogłoby się znaleźć pięć partiiJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska uzyskała najwyższy wynik w sondażu Social Changes, drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie Konfederacja.
  • Pięć partii miałoby szansę wejść do Sejmu według najnowszego badania, natomiast Partia Razem, Rozwój Plus, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 nie przekroczyły progu wyborczego.
  • Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74 procent respondentów.
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Gdyby wybory do parlamentu obywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska.

Na partię Donalda Tuska oddałoby głos 29 proc. respondentów - wynika z najnowszego sondażu Social Changes. To o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu tej pracowni.

Nowy sondaż partyjny. KO liderem, dalej PiS i Konfederacja

Obecnie na drugim miejscu również znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25 proc. (poprzednio 30 proc.), a za nim Konfederacja, na którą postawiłoby 13 proc. ankietowanych (w czerwcu 12 proc.).

Za podium uplasowały się Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Obie formacje mogłyby liczyć na taki sam odsetek głosów - po 9 proc.

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Dorota Hilger

Dla formacji Grzegorza Brauna oznacza to wzrost o 2 pkt proc., a dla Nowej Lewicy - o 1 pkt proc.

Najnowszy sondaż przewiduje, że w Sejmie mogłoby znaleźć się pięć partii.

Najnowszy sondaż. Rozwój Plus poza Sejmem

Czerwcowe badanie Social Changes przewidywało, że mandaty przypadłyby też Partii Razem, która z wynikiem 5 proc. balansowała na granicy progu wyborczego. Z kolei Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie stanowił jeszcze klubu parlamentarnego niezależnego od PiS.

W najnowszym sondażu ani Partia Razem, ani formacja byłego premiera, które uzyskały taki sam wynik - po 4 proc. wskazań - do Sejmu by się nie dostały.

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Poza parlamentem znalazłoby się też Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) oraz Polska 2050 (2 proc.). Dla ludowców jest to wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem z czerwca, z kolei Polska 2050 utrzymuje swój wynik.

Wysoka frekwencja w nowym sondażu. Polacy chętnie ruszą do urn

Sondaż z czerwca przewidywał, że do lokali wyborczych udałoby się 76 proc. zapytanych osób. W najnowszym badaniu frekwencja byłaby nieco niższa - 74 proc.

Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 53 proc. respondentów, a "raczej tak" - 21 proc.

Udział w wyborach parlamentarnych wyklucza obecnie 16 proc. ankietowanych. 10 proc. "zdecydowanie" nie chciałoby w nich uczestniczyć, a "raczej nie" - 6 proc.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 10 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2026 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1095 osób.

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