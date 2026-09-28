Piątkowska kontra Gibała. Rządzący mają już plan. "Nic nie jest rozstrzygnięte"

Mówi osoba ze ścisłych władz Koalicji Obywatelskiej: - Dwa miesiące temu rozpoznawalność naszej kandydatki była na poziomie 5 proc. To było naprawdę ciężkie wyzwanie i należy się pani senator duży szacunek, bo wykonała kawał dobrej roboty, wykręcając w pierwszej turze 30 proc.

Dobrze zorientowany w krakowskich realiach poseł KO: - To, że Monika spotka się z Gibałą w drugiej turze było, w mojej ocenie, praktycznie pewnikiem. Gibała jest jednak trudnym rywalem. Ma po swojej stronie nie tylko rozpoznawalność w mieście, ludzi do pracy, ale też kapitał - ten polityczny, i ten finansowy. Dużą część tego kapitału, niestety, zbudował dzięki naszym historycznym błędom sprzed lat.

KO nie składa broni. "Polska polityka nie takie rzeczy już widziała"

Do wyborczej dogrywki reprezentująca Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska wchodzi z poparciem 29,91 proc. krakowian. Natomiast Łukasz Gibała, jej rywal w zaplanowanym na 11 października starciu, wygrał pierwszą turę z wynikiem 36,38 proc. głosów. To oficjalne dane przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą. Frekwencja wyniosła 43,5 proc.

Popierana przez KO i PSL senator Piątkowska wyraźnie pokonała pozostałych kandydatów w walce o drugą turę. Za jej plecami znaleźli się m.in. wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość Michał Drewnicki (17,5 proc.), reprezentująca Razem Aleksandra Owca (6,91), posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek (4,81) i Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11).

Senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska Beata Zawrzel Reporter

Patrząc na powyższe wyniki można szybko policzyć, że przynajmniej w teorii łatwiejsze zadanie przy walce o nowe głosy będzie mieć Gibała. Nie dość, że ma 6,5 pkt proc. przewagi nad Piątkowską po pierwszej turze, to pozostaje jeszcze ok. 21,5 proc. głosów prawicy, która zapewne nie zechce poprzeć kandydatki Koalicji Obywatelskiej.

Zresztą już przed dwoma laty Gibała pokazał, że w wyborczej dogrywce ma większe zdolności mobilizacyjne od Koalicji Obywatelskiej. Wówczas po pierwszej turze tracił do Aleksandra Miszalskiego ok. 7,5 pkt proc., żeby po dwóch tygodniach przegrać bitwę o krakowski magistrat zaledwie 2 pkt proc.: 48,96 do 51,04 proc. Tym razem to on będzie bronić w drugiej turze przewagi.

- Monika nie jest faworytką, bagaż prezydentury Miszalskiego będzie nam ciążyć. Faworytem jest tutaj Gibała - mówi nam jeden z posłów KO, którego pytamy o prognozy przed wyborczą dogrywką. - Gibała ma potencjalnie dużo do zagospodarowania, ma gdzie łowić nowe głosy. Z naszej perspektywy słabością tej pierwszej tury są niskie wyniki obu kandydatek lewicowych. Każda z nich liczyła na dużo lepszy wynik - dodaje nasz rozmówca. Na koniec zaznacza jednak z nutą ostrożnego optymizmu: - No, ale zobaczymy. Polska polityka nie takie rzeczy już widziała.

Musi być mobilizacja, jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Mamy jeszcze duży potencjał mobilizacyjny

W KO nie brakuje też jednak odważniejszych i bardziej optymistycznych głosów. - Prawie 30 proc. to bardzo dobry wynik wyjściowy do dalszej walki - mówi nam ważny polityk KO, z dużym doświadczeniem w kampaniach wyborczych. - Przecież jeszcze niedawno sondaże dawały senator Piątkowskiej kilkanaście procent. W dodatku to przyspieszone wybory, niedawno straciliśmy w Krakowie prezydenta - argumentuje.

Głos ze ścisłych władz partyjnych: - Na pewno nie ma co przesądzać, że sprawa jest rozstrzygnięta, bo nie mamy gdzie łowić głosów. Te dwa tygodnie to nie czas na kalkulacje, tylko chodzenie po mieście, rozmawianie z ludźmi, przekonywanie osoby po osobie i pozyskiwanie poparcia. A w bezpośrednim kontakcie pani senator jest naprawdę dobra i sporo na tym zyskuje.

KO ma plan na Gibałę. "Trzeba utrzeć mu nosa"

Spotkania z wyborcami i mozolna, codzienna praca na ulicach Krakowa to zresztą jeden z kilku fundamentów strategii Koalicji Obywatelskiej przed drugą turą wyborów w stolicy Małopolski.

- Sztab ma gotowy plan, bo cały czas, nawet gdy sondaże były dla nas niekorzystne, wierzyli, że będziemy w drugiej turze. Dzisiaj mają poczucie dobrze wykonanego zadania i ruszają do przodu z walką w drugiej turze - słyszymy we władzach KO. Inny z naszych rozmówców, ważny polityk partii, dodaje: - Druga tura to zupełnie nowa rozgrywka. Inni wyborcy, inna frekwencja, inna stawka. Tu nie ma bezpośrednich przepływów jeden do jednego między kandydatami. Czekają nas dwa bardzo ciężkie tygodnie, ale jesteśmy na to gotowi.

Niemal każdy z naszych rozmówców podkreśla też kwestię frekwencji. Ona również odgrywa istotną rolę w planach KO na najbliższe dwa tygodnie. 43,5 proc. to, w ocenie partii rządzącej, zaskakująco wysoka frekwencja jak na wybory uzupełniające w środku kadencji. W KO jest jednak pełne przekonanie, że partię stać na podniesienie tego wskaźnika i dużo lepsze niż w pierwszej turze zmobilizowanie elektoratu obozu władzy.

- Musi być mobilizacja, jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte - przekonuje doświadczony polityk KO, zaprawiony w wielu kampaniach wyborczych. - Mamy jeszcze duży potencjał mobilizacyjny. Ten elektorat jest dużo szerszy niż wyniki polityków obozu władzy w pierwszej turze. Wszystkie partie koalicyjne muszą się w to zaangażować. Dwa tygodnie to bardzo dużo czasu, a pojedynek w drugiej turze jest dużo czytelniejszy dla wyborców niż pierwsza tura - dodaje nasz rozmówca.

Łukasz Gibała w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzy się z Moniką Piątkowską z KO Beata Zawrzel Reporter

Rządzący zamierzają też wziąć mocniej na tapet kontrkandydata Moniki Piątkowskiej w walce o krakowski magistrat. Zamierzają zburzyć kreowany przez Łukasza Gibałę mit bezpartyjności i apolityczności.

- Trzeba utrzeć mu nosa za to jego gadanie o walce z duopolem PO-PiS i nowej jakości. Przecież to bzdura, większej nie można było wymyślić - szydzi osoba z kierownictwa KO. - Facet całe życie był w różnych partiach, nawet u nas był posłem i przez dwa lata szefem krakowskich struktur partii. Później poszedł do Palikota, a w końcu zaczął robić politykę na własnych rachunek. Gdzie ta nowa jakość? - słyszymy.

To jednak niejedyna kwestia, którą KO zamierza uderzyć w Gibałę. Kolejny cios zostanie wymierzony w jego ofertę dla Krakowa. - Z jednej strony, zapowiada totalną czystkę w miejskiej administracji i spółkach, chce wywalić wszystkich. Z drugiej strony, mówi krakowianom, że później przez dwa lata to raczej wiele się nie wydarzy, bo trzeba zrobić porządek, a zaraz kończy się kadencja - wylicza ważny polityk KO.

Dwa miesiące temu rozpoznawalność naszej kandydatki była na poziomie 5 proc. To było naprawdę ciężkie wyzwanie i należy się pani senator duży szacunek, bo wykonała kawał dobrej roboty, wykręcając w pierwszej turze 30 proc.

Inny z naszych rozmówców z partii, jeden z europosłów, dodaje, że zaakcentowana zostanie też konieczność efektywnej kooperacji władz miejskich z obozem władzy. - Musimy pokazać mieszkańcom Krakowa, że miasto potrzebuje prezydenta, który będzie dobrze współpracować z administracją rządową, administracją centralną i administracją wojewody - tłumaczy nasze źródło. I dodaje: - To wszystko są pieniądze z KPO, z programu SAFE, ze środków unijnych. Kluczowa kwestia z punktu widzenia rozwoju miasta.

Jednocześnie rząd, na czele z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, dalej ma angażować się w kampanię i wspierać senator Piątkowską. - Są bardzo zaangażowani i to się nie zmieni, ale też będziemy patrzeć, żeby tego nie przegrzać, bo ludzie źle na coś takiego patrzą - zapowiada nam osoba z władz KO.

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