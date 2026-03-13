W czwartek miejscami pojawiły się słabe burze, głównie na południu kraju. Lokalnie popadał również deszcz, ale na tym pogoda powinna poprzestać. Piątek przyniesie poprawę aury, przede wszystkim dzięki wyżowi Konrad, który zapewni nam spokojne warunki. Rano trzeba będzie jednak uważać na mgły - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dzień nie zaczął się najlepiej. Z czasem sytuacja się poprawi

W pierwszych godzinach dnia "w wielu miejscach obserwuje się gęstą mgłę ograniczającą widzialność poniżej 200 metrów" - wynika z komunikatu IMGW. Te zjawiska notuje się przede wszystkim we wschodniej połowie kraju.

Po godz. 8 sytuacja powoli się poprawia i mniej więcej do godz. 10 mgły powinny zaniknąć. Miejscami może też być ślisko, ponieważ przy samym gruncie może jeszcze panować lekki mróz.

Aura będzie lepsza niż w czwartek, ponieważ dzięki wyżowi Konrad zrobi się pogodnie. Większe zachmurzenie wystąpi czasowo w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę. Na południowym wschodzie może popadać słaby deszcz, w pozostałych miejscach powinno być sucho.

Będzie nie tylko pogodnie, ale też ciepło. Nad samym morzem będzie 9-11 stopni, a na północy i w centrum odpowiednio: 13 i 15 st. C. Najcieplej będzie na południu, gdzie miejscami można liczyć nawet na około 18 stopni Celsjusza.

Mocniejszy wiatr pojawi się tylko nad morzem, gdzie porywy osiągną do 60 km/h. Silne podmuchy wystąpią wysoko w górach: w Karpatach do 60, a w Sudetach do 90 km/h. W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda jak w piątek 13. Warunki będą się zmieniać

Tylko w niektórych miejscach pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Tak będzie na południowym wschodzie, choć w ciągu dnia warunki przejściowo zmienią się na obojętne. Na północnym zachodzie, a zwłaszcza nad morzem, z powodu mocniejszych porywów wiatru, warunki staną się niekorzystne.

W pozostałych częściach kraju trzeba się liczyć ze zmiennymi warunkami, przeważnie od korzystnych do obojętnych.

Spokojna, wyżowa pogoda utrzyma się do końca dnia. W nocy zachmurzenie wzrośnie, a na Pomorzu Zachodnim może słabo popadać. Cały czas będzie jednak ciepło: przeważnie od 2 do 6 stopni, a na Wybrzeżu do 8 st. C. Mróz może wystąpić praktycznie tylko na terenach podgórskich Karpat i sięgnąć -2 stopni.

