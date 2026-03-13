Piątek pod znakiem Konrada. Słaby początek, potem nastąpią zmiany

Jakub Wojciechowski

Piątek nie zaczął się najlepiej, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski. Tam występują poranne gęste mgły, z powodu których nie widać dalej niż na 200 metrów. Jeszcze przed południem się jednak rozproszą i będą praktycznie jedynym niekorzystnym zjawiskiem w piątek. Wyż Konrad zapewni nam więcej spokoju w pogodzie, choć lokalnie może słabo pokropić.

Gęste mgły w piątek panują rano w wielu miejscach. Rozproszą się przed południem
Piątek 13. będzie ciepły i spokojny w praktycznie całym kraju. Rano lokalnie trzeba uważać na gęste mgłyMariusz Cieszewski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W czwartek miejscami pojawiły się słabe burze, głównie na południu kraju. Lokalnie popadał również deszcz, ale na tym pogoda powinna poprzestać. Piątek przyniesie poprawę aury, przede wszystkim dzięki wyżowi Konrad, który zapewni nam spokojne warunki. Rano trzeba będzie jednak uważać na mgły - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dzień nie zaczął się najlepiej. Z czasem sytuacja się poprawi

W pierwszych godzinach dnia "w wielu miejscach obserwuje się gęstą mgłę ograniczającą widzialność poniżej 200 metrów" - wynika z komunikatu IMGW. Te zjawiska notuje się przede wszystkim we wschodniej połowie kraju.

Po godz. 8 sytuacja powoli się poprawia i mniej więcej do godz. 10 mgły powinny zaniknąć. Miejscami może też być ślisko, ponieważ przy samym gruncie może jeszcze panować lekki mróz.

Aura będzie lepsza niż w czwartek, ponieważ dzięki wyżowi Konrad zrobi się pogodnie. Większe zachmurzenie wystąpi czasowo w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę. Na południowym wschodzie może popadać słaby deszcz, w pozostałych miejscach powinno być sucho.

Będzie nie tylko pogodnie, ale też ciepło. Nad samym morzem będzie 9-11 stopni, a na północy i w centrum odpowiednio: 13 i 15 st. C. Najcieplej będzie na południu, gdzie miejscami można liczyć nawet na około 18 stopni Celsjusza.

Mapa Europy pokazująca anomalię temperatury względem średniej wieloletniej, z wyraźnie podwyższonymi temperaturami w Europie Środkowej i Wschodniej oznaczonymi intensywnymi odcieniami czerwieni i bordo, podczas gdy regiony zachodniej Europy i Wysp Bryt...
Piątek będzie ciepły i spokojny. To zasługa wyżu Konrad, który odpowiada za pogodę w naszym krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Mocniejszy wiatr pojawi się tylko nad morzem, gdzie porywy osiągną do 60 km/h. Silne podmuchy wystąpią wysoko w górach: w Karpatach do 60, a w Sudetach do 90 km/h. W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Jakub Wojciechowski
    Pogoda jak w piątek 13. Warunki będą się zmieniać

    Tylko w niektórych miejscach pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Tak będzie na południowym wschodzie, choć w ciągu dnia warunki przejściowo zmienią się na obojętne. Na północnym zachodzie, a zwłaszcza nad morzem, z powodu mocniejszych porywów wiatru, warunki staną się niekorzystne.

    W pozostałych częściach kraju trzeba się liczyć ze zmiennymi warunkami, przeważnie od korzystnych do obojętnych.

    Spokojna, wyżowa pogoda utrzyma się do końca dnia. W nocy zachmurzenie wzrośnie, a na Pomorzu Zachodnim może słabo popadać. Cały czas będzie jednak ciepło: przeważnie od 2 do 6 stopni, a na Wybrzeżu do 8 st. C. Mróz może wystąpić praktycznie tylko na terenach podgórskich Karpat i sięgnąć -2 stopni.

    Jakub Wojciechowski
