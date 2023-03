Władze UW reagują. "Podjęliśmy kroki"

Władze uczelni w liście do społeczności akademickiej opublikowanym w poniedziałek na swoich stronach odniosły się do tragicznej śmierci Mikołaja. Przekazano, że "śmierć młodego człowieka to ogromna trauma", złożono wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi udziału studentów UW w przekazywaniu treści sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym, etycznym i moralnym oraz szerzeniem mowy nienawiści w mediach społecznościowych, podjęliśmy 4 marca stosowne kroki dla wyjaśnienia tej sprawy, zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim" - zapewniono.

Oskar Szafarowicz: Rodzice otrzymują groźby śmierci

Do petycji założonej przez Brzezicką odniósł się również sam Oskar Szafarowicz. Stwierdził, że mierzy się z falą hejtu, a jego rodzice mają otrzymywać groźby śmierci.

"Mogą organizować na mnie nagonkę, zbierać podpisy, by wyrzucić mnie z uczelni, grozić i zastraszać - zniosę to, nie ulegnę złu. Ale jednego opozycji nie wybaczę - gróźb śmierci pod adresem mojej rodziny! Być człowiekiem - tego życzę każdemu hejterowi" - brzmi pełny wpis Szafarowicza.

W rozmowie z niezależna.pl Szafarowicz stwierdził, że petycja ma być ostrzeżeniem dla osób o "prawicowej wrażliwości": "'Siedźcie cicho, nie ujawniajcie się ze swoimi poglądami, bo spotka was to, co Szafarowicza' - to w mojej opinii zamysł wszystkich tych listów" - przekazał.