W Polsce za zbezczeszczenie zwłok ludzkich grozi kara do dwóch lat więzienia, nawet jeżeli sprawca działa niezwykle brutalnie, z najniższych możliwych pobudek. Stwarza to lukę, z której mogą korzystać sprawcy zabójstw. Kilka takich przypadków opisał ostatnio Dawid Serafin.

Na taki stan rzeczy postanowił zareagować Rafał Zalewski - wieloletni dziennikarz śledczy magazynu Polsatu "Interwencja". "Sprawiedliwość dla ofiar" to akcja, która ma na celu zmianę przepisów w polskim Kodeksie Karnym.

- Uważamy, że obecny stan prawny zaprzecza elementarnemu poczuciu sprawiedliwości - powiedział Zalewski.

- Jeżeli sprawca takiego przestępstwa nie był wcześniej karany, istnieje duża szansa, że otrzyma jedynie grzywnę albo wyrok w zawieszeniu. Właśnie dlatego postanowiliśmy nazwać naszą akcję "Sprawiedliwość dla ofiar" - przekazał pomysłodawca akcji.

Proponowane zmiany w przepisach zakładają przeniesienie górnej granicy kary z dwóch do 15 lat pozbawienia wolności. Tak, aby sąd wydający wyrok mógł wziąć pod uwagę wszystkie, również te budzące grozę okoliczności. Projekt spotkał się z poparciem prawników. Pozytywnie wypowiedziała się o nim prof. Ewa Gruza - była członkini Trybunału Stanu.

W ramach akcji udostępniona została internetowa petycja, którą można podpisać oraz udostępnić w mediach społecznościowych.

"Sprawiedliwość dla ofiar" - petycja do ministra sprawiedliwości, posłów i senatorów

Zamieszczamy także w całości tekst petycji:

Petycja do Ministra Sprawiedliwości oraz wszystkich Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany w Kodeksie Karnym.

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Parlamentarzyści!

My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany w polskim Kodeksie Karnym. Zmiana ta dotyczy artykułu 262 par. 1, dotyczącego znieważenia zwłok ludzkich. W obecnym kształcie, przepis ten brzmi następująco: "Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Przepis ten obowiązuje niezależnie od tego, jak brutalnie sprawca obejdzie się ze zwłokami. Dotyczy to nawet najbardziej ekstremalnych przypadków takich, jak poćwiartowanie zwłok na kilkadziesiąt kawałków, ich spalenie, utopienie, bądź zakopanie. Jeżeli sprawca nie miał wcześniej konfliktu z prawem, istnieje duża szansa, że usłyszy wyrok w zawieszeniu. Uważamy, że w żaden sposób nie licuje to ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.

Dlatego, proponujemy zmianę w wyżej opisanym przepisie. Tak, aby górna granica zagrożenia karą wynosiła nie dwa, a piętnaście lat więzienia. Chcemy, aby artykuł 262 par. 1 od tej pory brzmiał następująco: "Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat piętnastu".

Zmiana ta jest niezwykle prosta do przeprowadzenia. Sprawi natomiast, że sądy będą wreszcie mogły wymierzać karę adekwatną do okoliczności. Przestępcy zostaną należycie rozliczeni, a prawo na nowo stanie się sprawiedliwe - nie tylko dla sprawców, ale również dla ofiar.

