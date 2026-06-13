Spis treści: Unia wdraża nowe przepisy. Czym jest AMLR? PESEL przy zakupach? Sprzedawca będzie miał obowiązek weryfikowania tożsamości PESEL przy zakupach. Różnice w transakcjach gotówką i kartą

Unia wdraża nowe przepisy. Czym jest AMLR?

AMLR (Anti-Money Laundring Regulations) to unijne rozporządzenie, którego głównym celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy określają kompleksowe ramy prawne oraz narzucają nowe obowiązki między innymi instytucjom finansowym, dostawcom usług kryptoaktywów czy sprzedawcom dóbr luksusowych. Akt prawny ma ujednolicić regulacje w krajach członkowskich.

Jak wynika z treści wspomnianego rozporządzenia, nowe przepisy będą stosowane od 10 lipca 2027 roku. Do tego czasu , nowo powołany unijny organ AMLA (Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism) ma wydać szczegółowe wytyczne dla podmiotów zobowiązanych.

PESEL przy zakupach? Sprzedawca będzie miał obowiązek weryfikowania tożsamości

Istotnym obowiązkiem, który zostanie wdrożony przez AMLR jest mechanizm weryfikacji klientów - Customer Due Diligence. Wskazane w rozporządzeniu podmioty będą musiały wdrożyć odpowiednie narzędzia w celu stworzenia systemu identyfikacji.

Jeśli chodzi o sprzedawców dóbr luksusowych (np. drogiej biżuterii, zegarków czy dzieł sztuki), identyfikacja klienta (na przykład poprzez okazanie dowodu osobistego czy podanie numeru PESEL bądź NIP-u) będzie konieczna dla każdej transakcji powyżej 10 tys. euro (około 43 tys. zł).

PESEL przy zakupach. Różnice w transakcjach gotówką i kartą

Inaczej wygląda próg kwotowy, jeśli chodzi o transakcje gotówkowe. W tym przypadku weryfikacja w formie uproszczonej będzie obowiązkowa dla transakcji od kwoty 3 tys. euro (około 13 tys. zł). Oznacza to, że na przykład podczas zakupu drogiego zegarka w sklepie, sprzedawca będzie musiał zweryfikować tożsamość klienta.

Co ważne - stosowne ograniczenia dotyczą również transakcji powiązanych. Wspomniana wcześniej agencja AMLA jest odpowiedzialna za tworzenie standardów dotyczących wykrywania takich sytuacji, dzięki którym przeciwdziałanie smurfingowi (rozbijaniu danej płatności na kilka mniejszych sum w celu obejścia przepisów) będzie skuteczniejsze.

Warto wspomnieć, że za niedopełnienie obowiązku narzuconego przez unijne regulacje przewiduje się surowe kary. W niektórych przypadkach sankcje będą liczone nawet w milionach euro.





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