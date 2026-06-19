Pełnomocnik rządu ds. CPK rezygnuje. Premier powołał nowego

O zmianie na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformowano w komunikacie na stronie resortu infrastruktury.

"Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy" - czytamy w oświadczeniu.

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O decyzji poinformował też minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który w piątek był gościem porannej rozmowy z antenie radia RMF FM.

Klimczak poinformował, że Maciej Lasek otrzymał stosowne dokumenty w czwartek wieczorem. - Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę. To on złożył dymisję - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

- Powiedział mi, że pewien ważny etap budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. (...) W poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie budowy fundamentów pod terminal. To jest kluczowa sprawa, ponieważ po podpisaniu tej umowy firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata oraz jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę - ujawnił Klimczak.

CPK. Klimczak: Budowa fundamentów pod terminal rozpocznie się na przełomie lata i jesieni

Minister infrastruktury doprecyzował, że budowa fundamentów pod terminal nowego lotniska rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie września i sierpnia.

Maciej Lasek został pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego 20 grudnia 2023 roku. Następnie 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej pracował w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Dodajmy, że zgodnie z artykułem czwartym ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, czyli obecnie Donald Tusk.

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