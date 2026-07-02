Pełnomocnik Kacprzyka zaskoczony, chodzi o prokuraturę. "Dziwne"

W skrócie Adwokat Dawida Kacprzyka stwierdził, że jest zaskoczony brakiem przesłuchania swojego klienta, a wcześniej zgłosił się w tej sprawie do prokuratury.

W mediach pojawiły się oskarżenia wobec Dawida Kacprzyka związane z jego pracą w Szpitalu Południowym, w tym zarzuty dotyczące błędów medycznych.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa, ale przesłuchanie Kacprzyka nie jest obecnie planowane.

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W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia oraz poważne oskarżenia kierowane między innymi w stronę Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR w warszawskim szpitalu. Wywiadu na temat udzielił sygnalista Emil Jędrzejewski. Lekarz twierdzi, że w placówce dochodziło do poważnych naruszeń.

Spodziewano się, że w związku z prowadzonymi przez prokuraturę śledztwami Kacprzyk zostanie przesłuchany. Do tej pory tak się jednak nie stało, a głos w tej sprawie zabrał pełnomocnik Kacprzyka, mec. Jacek Dubois, w niedzielnym wydaniu programu Godzina Zero.

Sprawa Szpitala Południowego. Dawid Kacprzyk nie został przesłuchany

Jak w czerwcu ujawnił Kanał Zero, 28-letni lekarz pełnił swoją funkcję mimo braku specjalizacji, a w 2025 r. w związku ze sprawowanym stanowiskiem zarobił 1,6 mln złotych. Dodatkowo w czasie pracy podejmował się również obowiązków związanych z działalnością polityczną - Kacprzyk był radnym KO dzielnicy Ursus.

Kolejnych informacji w sprawie zarówno lekarza, jak i rzekomego funkcjonowania Szpitala Południowego, dostarczył były ordynator oddziału chirurgii tej placówki, lek. sygnalista Emil Jędrzejewski. Podczas udzielonego Kanałowi Zero wywiadu powiedział, że w szpitalu dochodziło do licznych naruszeń, a Kacprzyk miał dopuścić się błędów medycznych skutkujących śmiercią pacjentów.

Mec. Jacek Dubois: Nie wiem, dlaczego prokuratura nie przesłuchała Kacprzyka

Prokuratura wszczęła w tej sprawie dwa śledztwa. Mec. Dubois podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzem odniósł się do pytania, dlaczego w związku z tymi doniesieniami do tej pory Kacprzyk nie został przesłuchany. - Też się dziwię. Napisaliśmy z prośbą, żeby to się stało, i postawiliśmy się do dyspozycji prokuratury. Podaliśmy, gdzie jesteśmy, przesłaliśmy dokumenty. Nie wiem, dlaczego prokuratura go nie przesłuchała. Dziwne - komentował.

Interia zwróciła się w tej sprawie do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotra Antoniego Skiby, który przekazał, że obecnie przesłuchiwane są inne osoby, a w najbliższym czasie przesłuchanie Kacprzyka nie jest planowane.





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