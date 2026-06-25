W skrócie Pełnomocnik Dawida Kacprzyka nazwał zarzuty Emila Jędrzejewskiego irracjonalnymi i wiązał je z osobistym konfliktem lekarzy.

Jacek Dubois zapowiedział pozew przeciwko Jędrzejewskiemu, jeśli nie odwoła on swoich oskarżeń wobec Kacprzyka.

Emil Jędrzejewski zarzucił Kacprzykowi nieprawidłowości na SOR i popełnianie błędów lekarskich, a śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

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- Oczywiście to, co mówi pan Jędrzejewski, jest czymś irracjonalnym. Zarzuca mojemu klientowi spowodowanie śmierci w zdarzeniach, w których sam nie uczestniczył i których nie widział. Mamy więc do czynienia z jakimś absurdem - stwierdził Dubois w radiu TOK FM.

Według niego oskarżenia Jędrzejewskiego wynikają z osobistego konfliktu z Dawidem Kacprzykiem. - Między panem Kacprzykiem a panem Jędrzejewskim od dawna był konflikt. To był konflikt lekarza SOR z lekarzem chirurgii. SOR potrzebował wielokrotnie pomocy i proszono ordynatora chirurgii o pomoc. Konflikt eskaluje, szpital składa doniesienie do prokuratury. W efekcie tego konfliktu pan Jędrzejewski zostaje zwolniony, to wszystko jest podłożem całej sytuacji - powiedział pełnomocnik Kacprzyka.

Dubois stwierdził, że SOR miał wiele razy bezskutecznie prosić o pomoc Emila Jędrzejewskiego. - Zaczęły się skargi pacjentów i interwencje. Po kolejnym takim zdarzeniu dochodzi do sytuacji, kiedy pan Jędrzejewski używa wulgarnych słów wobec mojego klienta, dochodzi do ingerencji fizycznej, a szpital składa doniesienie do prokuratury o atak na lekarza - opisał prawnik.

Jacek Dubois skomentował również przesłuchanie byłego ordynatora Jędrzejewskiego, które miało miejsce w środę. - Wczoraj pan Jędrzejewski był przesłuchiwany w prokuraturze i nie odpowiedział na żadne pytanie. Kiedy świadek może odmówić odpowiedzi? Wtedy, gdy odpowiedź mogłaby narazić go na odpowiedzialność karną - stwierdził.

Afera w Szpitalu Południowym. Będzie pozew przeciwko Emilowi Jędrzejowskiemu

Jacek Dubois stwierdził, że oskarżenia wysnuwane przez doktora Emila Jędrzejowskiego są bezpodstawne i zapowiedział pozew przeciwko byłemu ordynatorowi oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym.

- Mój klient pragnie oświadczyć, że podane informacje są nieprawdziwe, są zniesławiające. Pan Jędrzejewski musi się w tej chwili liczyć z procesem karnym, który zostanie mu wytoczony, jeżeli w ciągu najbliższych godzin nie odwoła zniesławiających, oszczerczych i nieprawdziwych informacji - przekazał pełnomocnik Kacprzyka.

- Mamy do czynienia z niespotykaną sytuacją, kiedy osoba, która sama została zwolniona w związku z publicznymi nadużyciami, próbuje w tej chwili zmienić obraz tej sprawy i poprzez sformułowanie fałszywych oskarżeń stać się jakąś gwiazdą medialną i rozpocząć na nowo karierę, która została ograniczona z powodu jej zachowań w szpitalu - dodał.

Emil Jędrzejewski uderza w Dawida Kacprzyka

Emil Jędrzejewski to były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pracował w nim w tym samym czasie, gdy koordynatorem SOR-u był w tej placówce Dawid Kacprzyk.

Według Jędrzejewskiego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym miało dochodzić do wadliwego wykonywania procedur medycznych, co w niektórych przypadkach miało kończyć się śmiercią pacjentów. Za działania te obwinił on Kacprzyka wprost twierdząc, że były koordynator SOR-u sam wielokrotnie popełniał błędy lekarskie. Kacprzyk miał rzekomo również fałszować dokumentację medyczną w celu ukrycia nieprawidłowości.

Doniesieniami przedstawionymi przez Emila Jędrzejewskiego zajęły się służby. - Prokuratura zrobi wszystko, żeby wyjaśnić te rzeczy do spodu, opinia publiczna musi być o tym informowana - zapowiedział w środę minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Wielomilionowe zarobki, salonik VIP i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym

Afera dotycząca sytuacji w warszawskim Szpitalu Południowym wybuchła po tym jak na jaw wyszło, że pracujący w nim młody lekarz Dawid Kacprzyk zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych. Okazało się, że sam Kacprzyk pełnił w szpitalu funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, mimo że nie miał jeszcze specjalizacji.

Dodatkowo ujawniono, że Kacprzyk, który był również radnym warszawskiej dzielnicy Ursus i działaczem Koalicji Obywatelskiej nie stawiał się na dyżurach, za które pobierał wynagrodzenie. W czasie, gdy powinien być w szpitalu występował on w telewizji lub brał udział w spotkaniach politycznych.

Pojawiły się również informacje, że w czasie gdy Kacprzyk pracował w Szpitalu Południowym, na tamtejszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonować miał salonik VIP, w którym przyjmowani mieli być politycy związani z Koalicją Obywatelską.

W związku z tymi doniesieniami Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego, a także zrezygnował z mandatu radnego. Próbował on też zwrócić szpitalowi ponad pół miliona złotych, jednak z przyczyn formalnych szpital musiał zwrócić mu pieniądze. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął natomiast decyzję w powołaniu nowej rady nadzorczej szpitala.

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba poinformował, że śledczy wszczęli w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym dwa postępowania. Pierwsze śledztwo dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie ma większy zakres i dotyczy niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala.





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