Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zabrała głos na temat afery wokół Krajowego Planu Odbudowy. Zapewniła, że winni nieprawidłowości zostaną rozliczeni.

"Natychmiast informuję: tam gdzie są wątpliwości rozliczymy. Jeśli są naruszenia - wezwiemy do zwrotu środków. Mysz się nie prześlizgnie. Kontrole, kary, zwroty. Bo przy wielkich projektach inwestycyjnych zawsze pojawiają się błędy eksperckie, a także niestety cwaniactwo ze strony tych, którzy wbrew regułom chcą dostać pieniądze" - napisała szefowa resortu na platformie X.

Pełczyńska-Nałęcz o aferze KPO. "Tanie igrzyska"

Polityk w obszernym wpisie stwierdziła, że afera KPO opiera się na "pojedynczych przypadkach".

"Zaczyna się wojna, a właściwie tanie igrzyska. Wyciąganie pojedynczych projektów z HoReCa a potem kolejnych programów i obśmiewanie na bazie wyrwanych z kontekstu fragmentów opisu inwestycji. Sądy internetowe nad ludźmi, którym nic nie udowodniono - po prostu dostali dotacje" - napisała.

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 przyznała, że mogło dojść do niewłaściwego wydawania środków, ale zapewniała, że nie było mowy o tym, że pracownicy resortu i urzędnicy przyznawali środki z KPO konkretnym osobom.

"Nie ma milimetra dowodów na to, że jakiś urzędnik czy któryś z ministrów zadziałał na własną korzyść. Zero, nawet cienia, poszlak korupcji. Jest jawność danych, procedury i kontrole: ministerialne i unijne.

Jej zdaniem w całej sprawie chodzi o to, żeby "skompromitować europejskie fundusze".

"Ale awantura trwa. Bo od pewnego momentu nie chodzi już o żadną prawdę. Chodzi o skompromitowanie KPO i funduszy" - podsumowała.

Minister funduszy wzywa Mentzena do debaty w Polsacie

Polityk wezwała też lidera Konfederacji do debaty na temat wydawania unijnych środków i pomocy polskim przedsiębiorcom.

"Zamiast urządzać polowanie na czarownice w necie, warto na serio porozmawiać (...). Panie Sławomirze Mentzenie, może wspólny udział w jakimś programie w Polsacie?" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Afera wokół KPO. Kuriozalne dotacje w tle

Kontrowersje wokół środków z KPO pojawiły się kilka dni temu, kiedy internauci przyjrzeli się projektom zgłoszonym do dofinansowania. Te zostały opublikowane na utworzonej w tym celu stronie internetowej.

Dotyczyły one wniosków w ramach dotacji dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej, które ucierpiały w czasie pandemii koronawirusa. Do rozdysponowania na rzecz tych sektorów jest 1,2 mld zł, natomiast w dokumentach pojawiły się wnioski o środki m.in. na jachty dla restauracji, solaria, czy meble.

W sobotę premier Donald Tusk zapowiedział, że "każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności".

