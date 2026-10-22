W skrócie Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła swoją rezygnację z rządu Donalda Tuska, argumentując to prymatem wyznawanych wartości nad zajmowanym stanowiskiem.

Decyzja polityk jest reakcją na przebieg głosowania w Sejmie nad utrzymaniem dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Sejm odrzucił projekt PSL zakładający zniesienie limitu dwóch kadencji dla samorządowców, za czym głosowało 213 posłów, a przeciw było 215 osób.

Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała część posłów Polski 2050, których rozłam w głosowaniu oceniła jako działanie przeciwko obywatelom i w imię układów.

Ustępująca minister podsumowała swoje działania w resorcie, wymieniając m.in. odebranie dopłat deweloperom i pełne zainwestowanie środków z KPO.

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"Dwukadencyjność samorządów została utrzymana. Tak zdecydował dziś Sejm. Wygraliśmy! Zmiana, której chce 75 proc. Polaków dojdzie do skutku!" - czytamy we wpisie Katarzyna Pełczyńskiej-Nałęcz.

Jak zauważyła, "stało się to jednak pomimo głosów K15X (Koalicji 15 Października - red.)".

W ocenie polityk "koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami".

"To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - napisała Pełczyńska-Nałęcz, po czym ogłosiła: "Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki".

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Decyzja Sejmu, do której nawiązała polityk, dotyczy czwartkowego głosowania nad nowelizacją Kodeksu wyborczego, której projekt przygotował PSL.

Celem inicjatywy było zniesienie limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Za przyjęciem noweli głosowało 213 posłów, przeciw 215, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Posłowie Polski 2050, której Pełczyńska-Nałęcz przewodniczyła, nie zajęli w tej sprawie jasnego stanowiska. Spośród 12 parlamentarzystów sześciu głosowało za, trzech przeciwko, a trzech wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Partię zostawiam w rękach jej założyciela

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podziękowała osobom, z którymi podejmowała współpracę w czasie sprawowania funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej.

"Przez prawie trzy lata zrobiłam z Wami maksimum tego, co mogłam. Zabraliśmy deweloperom dopłaty, daliśmy ludziom jawne ceny mieszkań. Mieszkania przestały drożeć, ruszyliśmy horrendalnie niesprawiedliwy system podatkowy. KPO zainwestowaliśmy w 100 proc." - napisała.

Zwróciła się również do Szymona Hołowni. "Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy" - czytamy we wpisie.

Pełczyńska-Nałęcz stała na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przewodniczyła również Polsce 2050. Nie była jednak posłanką. Jej czwartkowa decyzja wywołuje zatem pytania o przyszłość dotychczasowej minister w polskiej polityce.

"Widzimy się na szlaku. Znajdzie się na nim miejsce dla wszystkich. Rozkład jazdy jest znany" - napisała na zakończenie.

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