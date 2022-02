- Ekspert Citizen Lab powiedział, że Pegasus to jest taki "canary in the coal mine" - kanarek w kopalni węgla. Kiedyś robotnicy brali kanarka do kopalni węgla, żeby wskazywał na niebezpieczeństwo wybuchu metanu. Pegasus wskazuje na niebezpieczeństwo wybuchu czy zniszczenia demokracji - przekonywał Roman Giertych, który miał być podsłuchiwany Pegasusem.

"To nie może być broń w walce politycznej"

Przed Giertychem przemawiał europoseł PO Andrzej Halicki. Jak mówił, Pegasus "to nie jest kwestia polska czy węgierska, to kwestia naszego bezpieczeństwa w Europie, naszych obywateli i nadzoru nad działalnością służb specjalnych".

- Nie jest skandalem to, że nowoczesne, cyfrowe technologie są w użyciu służb po to, żeby walczyć z terroryzmem lub groźnymi przestępcami - takie możliwości muszą być, pod warunkiem, że nie są używane przeciwko demokratycznym instytucjom i procesom czy politykom i dziennikarzom, to nie może być broń w walce politycznej - ocenił Halicki.