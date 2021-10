Paweł Zalewski wykluczony z PO. Posłowie KP-PSL: Bardzo by nam się przydał

​Na pewno w klubie Koalicja Polska-PSL jest miejsce dla posła Pawła Zalewskiego, bardzo by nam się przydał, ale czy do nas dołączy, to jego suwerenna decyzja - mówią posłowie KP-PSL. Sam Zalewski, obecnie poseł niezrzeszony, zapowiada, że jeśli nastąpi jakaś zmiana poinformuje o niej.

Zdjęcie Paweł Zalewski / Polsat News