Paweł Zalewski dołączył do Polski 2050 Szymona Hołowni

Poseł Paweł Zalewski dołączy do Polski 2050 Szymona Hołowni. Informację, którą jako pierwsza podała "Rzeczpospolita", Interia potwierdziła w swoich źródłach. Po godzinie 11:00 Hołownia poinformował o politycznym transferze na konferencji prasowej w Sejmie. - Nasze koło parlamentarne powiększa się dzisiaj o znakomitego polityka, o osobę, która sięga swoimi politycznymi korzeniami do czasów walki o niepodległość w latach 80., to uczestnik obrad Okrągłego Stołu - mówił lider Polski 2050.

Zdjęcie Lider Polski 2050 Szymon Hołownia i były poseł KO Paweł Zalewski / Polsat News