Interia rozwija sektor premium poświęcony mieszkalnictwu i tematom społecznym. Portal, poza serią "13 pięter" Filipa Springera, uruchomi cykl "Międzymiastowa", w którym Paulina Wilk poruszy najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnymi miastami.

Autorka w premierowym materiale pokaże, jak kataklizmy i nagłe zmiany pogodowe w Indiach wpływają na życie mieszkańców. Czy polskie metropolie są gotowe na wielką wodę?

Czytaj pierwszy tekst z cyklu "Międzymiastowa": Świat Sezon krótkich nogawek [MIĘDZYMIASTOWA] Paulina Wilk

Paulina Wilk dołącza do grona autorów Interii. Kim jest nowa felietonistka?

Interia współpracuje z topowymi autorami w Polsce, którzy dzielą się z jej użytkownikami wiedzą z zakresu polityki zagranicznej i krajowej, gospodarki oraz zjawisk społecznych. Portal prezentuje felietony i reportaże m.in.:

a także materiały przygotowane przez czołowe dziennikarki polityczne w kraju, w tym

Paulina Wilk to autorka książek, reporterka i felietonistka. Opublikowała m.in. nominowaną do Literackiej Nagrody Nike książkę "Lalki w ogniu. Opowieści z Indii", "Pojutrze. O miastach przyszłości" oraz "Znaki szczególne".

Była m.in. recenzentką w "Rzeczpospolitej", redaktorką kultury w "Przekroju". Stale współpracuje z tygodnikiem "Polityka", radiową Trójką, miesięcznikiem "W drodze" oraz miesięcznikiem "Znak".

Paulina Wilk pisze o rozwoju globalnym i polskiej codzienności, współczesnej Azji, literaturze, polityce i dalekich podróżach. Od 13 lat współtworzy Fundację "Kultura nie boli" i dwa centra literackie Big Book Cafe, w których odbywają się nowatorskie wydarzenia zachęcające do czytania.