"Patrzcie, jak się zachowuje". Brejza opublikował nagranie z żoną Ziobry

Na platformie X Krzysztof Brejza opublikował nagranie , na którym dyskutuje z Patrycją Kotecką - Ziobro , na korytarzu w Parlamencie Europejskim . Jak podaje europoseł, to dowód na to, że żona Zbigniewa Ziobru próbowała nagrać rozmowę między nim, a Dariuszem Jońskim.

"To... żona Ziobry. Jej mężowi do podsłuchiwania służył Pegasus, jej tylko telefon komórkowy" - czytamy we wpisie Brejzy. Na nagraniu widać, że kobieta trzyma w rękach smartfon.