Patrycja Kotecka-Ziobro ma nową pracę. Trafiła do Parlamentu Europejskiego

Teraz - jak informuje serwis wPolityce.pl, dostała pracę w Parlamencie Europejskim . Ma pracować w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów , do której w europarlamencie należą politycy PiS. Kotecka-Ziobro ma doradzać posłom w zakresie politycznych kampanii internetowych.

Patrycja Kotecka-Ziobro. Od dziennikarstwa do biznesu

Zanim Patrycja Kotecka trafiła do biznesu, przez lata była dziennikarką . Karierę rozpoczynała w TVP przy opracowywaniu dokumentacji dla programu Bogusława Wołoszańskiego .

Następnie pracowała jako dziennikarka śledcza m.in. w "Super Expressie" i "Życiu Warszawy", gdzie została wyróżniona tytułem Dziennikarki Roku. W 2005 r. prowadziła magazyn "Reporter" w TV4, za który otrzymała nominację do nagrody Grand Press. W 2006 r. wróciła do TVP - najpierw jako współtwórczyni programów publicystycznych i koordynator projektu TVP Info, a następnie - do 2009 r. - wiceszefowa Agencji Informacji TVP.