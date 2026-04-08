Jak będzie wyglądał nowy paszport?

Jedna z zapowiadanych nowości dotyczy wyglądu paszportu. MSWiA poinformowało, że specjalny zespół roboczy przygotowuje nowy wzór dokumentu, który ma obowiązywać od stycznia 2029 roku.

Nowy paszport ma zawierać dodatkowe zabezpieczenia, w tym powtórzony wizerunek posiadacza na pierwszej stronie. Dokument ma mieć 32 strony zamiast obecnych 40.

Resort wiąże wdrożenie nowego wzoru z modernizacją maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Według ministerstwa ma to pozwolić na optymalizację kosztów.

Paszport nie tylko w urzędzie. Trafi bezpośrednio do domu

Najbardziej odczuwalna dla obywateli zmiana dotyczy sposobu odbioru dokumentu. MSWiA pracuje nad nowelizacją przepisów, która ma pozwolić na wysyłanie paszportów bezpośrednio do obywateli.

Według ministerstwa takie rozwiązanie ma usprawnić proces wydawania dokumentów i poprawić wygodę osób, które dziś muszą osobiście stawić się po odbiór.

To szczególnie istotne dla mieszkańców mniejszych miejscowości oraz osób, dla których dojazd do urzędu wojewódzkiego oznacza dodatkowy koszt i stratę czasu. Resort podkreśla, że przesyłka ma być dostępna odpłatnie dla osób przebywających na terytorium Polski. Operatorem wysyłek w latach 2026-2035 ma być Poczta Polska, a sam proces ma opierać się na zabezpieczonej dystrybucji prowadzonej przez przeszkolonych pracowników.

Co ważne, już dziś na rządowej stronie dotyczącej uzyskania paszportu znajduje się wzmianka o sytuacji, w której dokument może zostać dostarczony przez operatora pocztowego lub przewozowego, wraz z informacją o konieczności potwierdzenia odbioru.

Kiedy nowe przepisy zaczną działać?

Na tym etapie trzeba oddzielić dwa terminy. MSWiA wprost wskazało, że nowy wzór paszportu ma obowiązywać od stycznia 2029 roku i że właśnie od tego momentu mają być wydawane nowe dokumenty.

Inaczej wygląda sprawa wysyłki paszportów do obywateli. Ministerstwo potwierdziło prace nad zmianą przepisów, ale w opublikowanej informacji nie podało jeszcze konkretnej daty wejścia w życie tego rozwiązania.

Wiadomo, że planowany operator wysyłek został wskazany na lata 2026-2035, ale sam start usługi będzie zależał od przyjęcia nowych regulacji.

Co to oznacza dla osób, które wyrabiają paszport teraz?

Na razie obowiązują obecne zasady. Podstawą pozostaje ustawa o dokumentach paszportowych, a na stronie rządowej wciąż widnieje standardowa procedura, zgodnie z którą dokument odbiera się osobiście po jego przygotowaniu. Dla zwykłego paszportu termin ważności wynosi 10 lat.

Osoby planujące wyjazd zagraniczny w najbliższym czasie nie powinny więc wstrzymywać się z wnioskiem w oczekiwaniu na nowe rozwiązania. Zmiany, o których mówi resort na razie znajdują się na etapie przygotowań legislacyjnych i organizacyjnych.

