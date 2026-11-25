Miniona noc miejscami była niebezpieczna, kolejna również może sprawić sporo kłopotów kierowcom i pieszym. We wtorek wieczorem synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegali przed oblodzeniem na drogach i chodnikach na południu i północy kraju. Teraz to samo zagrożenie może się pojawić, ale przede wszystkim na północnym wschodzie.

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Pogoda niebezpieczna. "Chodniki mogą być bardzo śliskie"

W środę po południu synoptycy IMGW wystosowali nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia.

"Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -4 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -7 st. C" - czytamy w treści ostrzeżenia.

Żółte alerty dotyczące oblodzenia będą obowiązywać od godz. 20:00 do czwartkowego poranka, do godz. 8:00. Obejmują one pas rozciągający się od wschodniej części Wybrzeża po Suwalszczyznę, czyli województwa:

pomorskie (bez powiatu człuchowskiego);

północno-wschodnią część kujawsko - pomorskiego ;

zachodnie rejony warmińsko - mazurskiego ;

centralną i północną część mazowieckiego ;

południową połowę podlaskiego ;

powiaty bialski i Biała Podlaska w lubelskim.

W sześciu województwach w nocy może panować niebezpieczne oblodzenie na drogach i chodnikach - ostrzega IMGW IMGW materiał zewnętrzny

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności! Dostosuj prędkość do warunków na drodze. Zachowaj większy odstęp od poprzedzającego pojazdu. Uważaj podczas poruszania się pieszo - chodniki mogą być bardzo śliskie" - ostrzega IMGW.

Nie będzie to jedyne zagrożenie pogodowe na północy w najbliższym czasie. Eksperci zwracają też uwagę na rosnący poziom wody w jednej z rzek.

Baudy będzie więcej. Wody przybywa

Z niebezpieczną sytuacją mogą mieć wkrótce do czynienia mieszkańcy okolic rzeki Baudy w województwie warmińsko-mazurskim. Z powodu spływu wód opadowych wody może tam przybywać.

Dlatego też na Baudzie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. "Początkowo możliwe są stany powyżej alarmowego, a następnie powyżej ostrzegawczego" - napisano w ostrzeżeniu. Będzie ono obowiązywać do godz. 9:00 w czwartek.

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