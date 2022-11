Posłanka Lewicy, działaczka partii Razem Paulina Matysiak podkreśla, że jej formacja nie boi się zmian. - Po raz pierwszy wybierzemy współprzewodniczących partii, zamiast kolegialnego zarządu - zaznaczyła.

- To dojrzała zmiana, która - wierzę - uczyni głos naszej liderki i lidera jeszcze bardziej słyszalnym, a tym samym powiedzie nas do jeszcze lepszego wyniku w wyborach" - dodała Matysiak. "Będzie dla nas on o tyle istotny, ponieważ w następnej kadencji Sejmu i Senatu - chcemy mieć większą reprezentację parlamentarną, która będzie walczyć o prawa kobiet, upominać się o prawa pracownicze, dbać o wysokiej jakości usługi publiczne - powiedziała posłanka.

Decyzja zapadła w październiku

Przypomniała też, że decyzja o zmianach w funkcjonowaniu partii zapadła na październikowym kongresie Razem.

- Pewnie z perspektywy innych partii, najczęściej wodzowskich, gdzie szefuje jedna osoba, czasem dwójka, to żadna zmiana. Dla nas - olbrzymia, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że partii Razem przewodniczył do tej pory kolektywny zarząd - od kilkunastoosobowego jeszcze kilka lat temu do pięcioosobowego- podkreśliła Matysiak.

- Jak widać - wybór dwóch osób to nowa jakość w naszej wewnętrznej demokracji - wskazała.

Wyniki poznamy w niedzielę

Wybory współprzewodniczących już się formalnie zaczęły w czwartek i potrwają do soboty, a podczas niedzielnej konwencji poznamy ich wyniki. Jak dowiedział się w Razem, wśród kandydatów na tę funkcję, która będzie obsadzona zgodnie z parytetem płci, znaleźli się m.in. posłowie Magdalena Biejat i Adrian Zandberg, a także Anna Górska czy Joanna Wicha z Zarządu Krajowego.

- Poza wyborem dwójki współprzewodniczących, członkinie i członkowie partii Razem zadecydują o składzie organów centralnych: Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Partyjnego Sądu Koleżeńskiego. Swoje kandydatury zgłosiło wiele osób - wynik poznamy na naszej konwencji wyborczej w najbliższą niedzielę - poinformowała Matysiak.

Panele tematyczne na konwencji

Wśród gości niedzielnej konwencji będą liderzy ugrupowań, którzy z Razem współtworzą w Sejmie klub Lewicy, wśród nich wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, europoseł i drugi ze współprzewodniczących Nowej Lewicy Robert Biedroń i szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W ramach niedzielnej konwencji odbędą się panele tematyczne; wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pisarz Szczepan Twardoch czy szefowa polskiego biura Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która wcześniej pracowała m.in. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i była kandydatką opozycji na RPO.