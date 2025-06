Czas na złożenie do PKW odpowiednich dokumentów upłynął 31 marca . W związku z tym, że sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie wpłynęło, Państwowa Komisja Wyborcza zawnioskowała do warszawskiego Sądu Okręgowego o wykreślenie Nowej Nadziei z rejestru partii politycznych - podaje "Rzeczpospolita".

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych "w przypadku niezłożenia przez partię polityczną sprawozdania w terminie (...) Państwowa Komisja Wyborcza występuje do Sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji ". Oznacza to, że wszystkim ugrupowaniom, które nie dopełniły obowiązku grozi delegalizacja .

Nowa Nadzieja. Spór o sprawozdanie finansowe. Co dalej z partią Sławomira Mentzena?

Wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo twierdzi, że partia złożyła sprawozdanie finansowe w terminie . - PKW posiada sprawozdanie Nowej Nadziei za 2024 rok, które wpłynęło do niej wraz z raportem biegłego rewidenta 31 marca 2025 roku - stwierdził.

"Rzeczpospolita" podaje, że partia co prawda rzeczywiście złożyła dokumenty w ostatnim możliwym dniu, ale zrobiła to w sposób, który według PKW nie był skuteczny od strony prawnej. Dlatego też zwrócono się do sądu o wykreślenie Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych.